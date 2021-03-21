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壽司郎要告「張鮭魚之夢」？傳遭列黑名單　台中分店：不便回應

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

▲中國醫藥大學張姓男大生改名鮭魚之夢，現在疑似被店家列為黑名單。（圖／記者白珈陽攝）

記者蔡玟君／台北報導

壽司郎推優惠掀起全台「改名鮭魚」熱潮，YouTuber「陳岳揚 Reezy」近日發現，中國醫藥大學張姓男大生改名為「張鮭魚之夢」後，因在店裡找人埋單賺錢，最後被壽司郎該分店列為黑名單，對此該分店低調表示，由於需要查證、不便回應，統一交由總公司回應。

▲▼醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

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▲醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

YouTuber「陳岳揚 Reezy」19日PO影片表示，自己當天去壽司郎朝聖，沒想到遇到「鮭魚之夢」本人，他當天揪6人團用餐，但被放鴿子，自己後來也被「鮭魚之夢」邀請入團「一個人只要付300元」，最後彼此不認識的6人，一起吃起來，由「鮭魚之夢」幫大家埋單，陳岳揚與朋友覺得該狀況不妥，曾勸張男不要這樣，免得被黑，結果最後果然被列入黑名單。

▲黃姓女網友開設私密社團歡迎網友爆料，她則試圖約張鮭魚之夢見面。（圖／翻攝臉書）

此外，有女網友假冒記者身分私訊張男邀約採訪，結果張男提供LINE對話截圖，內容來自「スシロー壽司郎」，文內重點包括「若您不願意也沒有關係，我會在時間內回報總公司您不願意，總公司後續會有移交文件報案之動作，不只您一人，也包含其他不當得利的客人一同送件處置」、「若您不同意當天第四餐以後費用支付，我們將移送警方偵辦處理詐欺及不當得利」等字句，疑似壽司郎將求償提告，但張男未證實是否被提告。

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

▲壽司郎推出鮭魚優惠掀起全台改名熱潮。（圖／記者白珈陽攝）

記者實際致電壽司郎台中漢口路店，現場營運課長表示，由於需要查證，店家不方便回應，對外說明統一由總公司回覆，而總公司截至截稿為止，撥打數通電話均未接聽。

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