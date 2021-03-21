鮭魚們賺到了？　他曝「難以接受真相」：免錢往往最貴

▲有高中生改名「鮭魚」帶同學吃免錢壽司郎。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「每個人都有自己的福報金庫…免錢的往往是最貴的。」一名網友對壽司郎推出的優惠活動引發「鮭魚之亂」有感而發，他以自己和家人親身經驗提醒「鮭魚們」，「不要以為你賺到了，因為，你還沒看到你將要失去的」，讓其他人直呼根本是「警世文」。

當事人20日在「靈異公社」臉書社團說，最近的新聞天天都有鮭魚，一群人對於免費的活動趨之若鶩，都覺得吃到就是賺到，但真相真是如此嗎？真相往往讓人難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他10多年前剛開始學修行，當時住在經濟情況不好過的姊姊家；姊姊是薪水不高的幼教人員，姊夫剛被降薪，一家收入銳減一半以上，「我在她家住，加減補貼她一點房租，讓她還可以勉強度過。」

▼原PO當時借住姊姊家。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）



原PO回憶，當時看姊姊天天從幼校帶剩下的營養午餐回家，尋思該找個時間，跟她好好聊聊這其中的緣由。他還原當下和姊姊的對話：

原PO：姊，妳天天拿這些營養午餐回來，對妳自己並不好，妳知道嗎？



原PO姊姊：有什麼不好？剩下也是給清寒家庭或其他人帶走。



原PO：幫助需要的人當然很好，但是，妳是在他們之前拿，還是之後呢？



原PO姊姊：當然是先拿起來。



原PO：那就對了！這對妳自己的福報大傷，妳可能不理解其中的原因，我來說給妳參考。

▼近日壽司郎「鮭魚之亂」鬧得沸沸揚揚。（圖／記者黃士原攝）

原PO對姊姊說，「妳的經濟狀況並沒有到最差的地步，首先，妳就跟真正需要的清寒家庭爭食已經不好；再來，如果大家都拿完，妳再把剩下的帶走，這算是惜福就可以。」

原PO話鋒一轉，「但是妳先據為己有，雖然都是一樣的動作，但是，一切唯心造，一件事的善與惡，就在妳做事當下的心態決定善惡，妳這已經是佔便宜，跟惜福是兩回事。」

原PO語重心長表示，「還有，我們每個人都有自己的福報金庫，每個人一生能取多少錢，每個月能領多少錢，早就是注定，只是用什麼方式領而已。譬如，妳這個月的福報可以領5萬元，辛苦工作就實領5萬元；別人養妳，妳沒付出辛勞，大概只剩4萬元；當乞丐伸手牌，到處要錢，只有3萬元可拿；當小偷，只能偷到2萬元；做強盜，到手只剩1萬元。」

「我知道妳會覺得有些拿到幾十萬，幾千萬怎麼說？」原PO指出，「他必定要面臨嚴重的損財，倒楣事一大堆，做什麼都賠錢，或很多東西壞掉。所以，免錢的往往是最貴的，妳以為妳賺到了，其實妳還只是從妳自己的財庫中拿錢而已，只是形式上是從別人身上免費賺到。」

▼許多民眾愛吃壽司郎。（圖／記者羅婉庭攝）

原PO說，「所以，妳看出家師父不貪不取，即使是桌上眾生的貢品，他們也不敢拿，他們知道那不是他們的，就一分一毫不能拿。不是出家師父笨，師父深知這樣的道理，任何一分不屬於自己的都不會去貪。妳可以自己去試試看，幾個月都不拿伸手牌的餐，就會知道我在說什麼。」

原PO表示，後來姊姊慢慢越拿越少營養午餐，到後來都沒有再拿，大約一年後，姊夫找到新工作，薪水又回到7成水準，一家生活就沒再這樣困擾，「人的傻，往往都是以為自己賺到，沒有付出勞力就可以賺到免費的多好，其實都只是從自己的右口袋拿到左口袋，而且拿得更少。」

文中提到，為什麼會有這句「平安就是福」，看起來沒什麼，卻是有大道理在裡面，放下不屬於自己的，你才會知道這句話在說什麼。原PO指以前自己做採購，廠商都會塞錢，拿免費的物品，什麼好康的都會有，「而我人生最倒楣的也是那些日子。」

▼原PO說，每個人都有自己的福報金庫。（圖／記者周宸亘攝）

原PO指出，當時家中遭竊損財數萬元，開車到家前500公尺打瞌睡撞車，騎機車出車禍內傷，其他有的沒的罰單、摔車意外就懶得算了，都只當是倒楣而已；但一離開採購的工作，啥鳥事都沒了。

文中說，「後來才知不貪不取，就不會有這些意外災難，破財災厄，一直以為是人生倒楣才會遇到問題，後來才知這些坑都是自己挖的。所以，不要以為你賺到了，因為，你還沒看到你將要失去的。」

對此，有網友留言，所以有些人會從公司裝很多飲用水帶回家，或吃喜酒時還沒等大家開動就急著打包的人，都是在損自己的福報囉？原PO回，「是的，這都是一念之間的問題，不是打包不行，搶著打包，別人還沒吃，就是貪；別人都不吃，沒人拿走，我們打包，這是惜福。同一件事，心態決定善惡。」

其他人紛紛直呼，「受教了」、「警世文」、「說得很好！我身邊真的有人應驗到，真的不要貪小便宜或去佔別人便宜，遲早都要還的。有因必有果，事出必有因。」