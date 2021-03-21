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中國醫張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖「不當得利送警偵辦」！

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃君瀚／綜合報導

中國醫藥大學中醫系張姓男大生為吃免費壽司，跟上潮流改名「鮭魚之夢」，登上新聞版面後Dcard、PTT上出現許多同學爆料黑歷史，Youtuber「陳岳揚 Reezy」更踢爆找人埋單賺錢劣跡，直接被分店列為黑名單。不過張男昨（20）日面對網友提問，亮出一張LINE對話截圖，疑似因不當得利遭壽司郎提告。

黃姓女網友日前在臉書成立私密社團，歡迎網友爆料指證張鮭魚之夢黑歷史。20日，她假冒記者身分私訊張男，提出付費採訪邀約，稱願意埋單任一餐廳消費，鮭魚之夢則傳了個「讚」符號回應。

正要進一步約餐廳時，張鮭魚之夢突然亮出一張LINE對話截圖，內容來自「スシロー壽司郎」，以下為對話重點。

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「若您不願意也沒有關係，我會在時間內回報總公司您不願意，總公司後續會有移交文件報案之動作，不只您一人，也包含其他不當得利的客人一同送件處置。」

「您出席總公司會有同仁撥放您在台中店內消費結帳證據之影片，目前是一天只能免您三餐最高消費，也就是當天含第四餐之後所有費用必須支付給公司，若您願意我會在（再）公司您前往總公司。」

「若您不同意當天第四餐以後費用支付，我們將移送警方偵辦處理。」

黃女收到LINE截圖相當困惑，急忙追問真假，「請問這是什麼意思？」「這是壽司郎跟您求償嗎？我現在致電過去，太過分了......我一定幫你爭取到底。」不過張鮭魚之夢便未再回覆。

黃女同樣對截圖真實性抱持懷疑，推測有2個可能，1為張鮭魚之夢自導自演，2為.有人開假帳號要嚇他。

《ETtoday新聞雲》求證壽司郎LINE截圖真假，目前尚未取得回應。

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