蘇貞昌「搶全台第一針」　7：40比侯友宜更早！赴台大帶頭施打

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

11.7萬劑AZ疫苗國內22日開始施打，新北市長侯友宜當天規劃一早8時前往亞東醫院關心施打狀況，本來能見證「全台第一針」；不過，行政院21日下午宣布，院長蘇貞昌為了增加國人信心，則在22日上午7時40分就會親赴台大醫院帶頭接種。

蘇貞昌21日上午參訪和頌住宿長照機構，接受媒體聯訪時表示，為了增加國人信心，疫苗來的時候，他會率先施打，已請疫情指揮中心、專家評估，22日就會來施打，身體狀況已請專家評量；至於後續施打的行程，指揮中心都會依照步驟跟規劃，醫院方面都很配合，再次向各大醫院表達感謝之意。

亞東醫院22日施打時間原為上午9時，但突然宣布提前至上午8時，由副院長邱冠明帶頭施打，希望帶動醫護人員的信心，院方也坦承希望成為全台首家施打醫院。

新北市長侯友宜22日也決定去亞東醫院為醫護打氣，但並不在第一波施打名單內。至於侯友宜何時施打，他21日受訪表示，中央規定他是第二順位，如果醫護人員施打的數目夠了，而且民眾仍不願意施打，他會率先帶頭施打。

此外，北榮22日上午8時30分開始接種，林口長庚醫院22日上午9時開始施打，新光醫院22日上午10時由院長、副院長等10名醫護人員帶頭接種。