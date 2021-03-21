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為免費改名！人父傻眼曝「日網觀感」：小孩養大才發現是鮭魚卵

實習記者周依儒／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳壽司郎近來在台灣舉辦活動，引爆全台「鮭魚之亂」，數百人將自己名字改成「鮭魚」，也讓台灣再度登上國際版面，各國網友都此事感到十分詫異。日本籍Youtuber「Iku老師」日前也表示，他覺得為了吃免費鮭魚而改名非常瘋狂，因為名字是父母絞盡腦汁想出來，就是希望給孩子帶來最大的祝福，如果自己的孩子真的輕易改名的話，身為父母的他會覺得非常痛心。

▲▼壽司郎。（圖／記者羅婉庭攝）

▲壽司郎活動引發全台鮭魚之亂。（圖／記者羅婉庭攝）

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▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

Iku老師表示，他看到壽司郎推出的活動時，原本以為是在開玩笑，因為根本不太可能會有人的名字叫鮭魚，但沒想到這幾天卻有超過300人去把自己的名字改成鮭魚！只為了吃免費壽司，也讓他好奇「到底是多喜歡壽司？」

Iku老師也說，如果自己女兒長大以後輕易就把自己的名字改掉的話，那他會感到十分痛心，因為名字都是父母對孩子最深的期許，從發音、含意等方面都是再三討論；但如果真的是為了想吃免費東西的話，他就幫女兒出錢，看她想吃多少、想吃幾天都可以，就是不可以把名字改掉！

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲日本人普遍認為名字很珍貴，不可隨便更改。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

Iku老師無奈表示，如果辛苦把小孩養大以後，小孩居然跑回來說自己想叫「佐藤牛排」、「佐藤珍奶」、「佐藤鮭魚」，「我好好養大到那時候，結果你跑回來跟我說你想當生魚片？沒想到我以為我養的是人，結果我在養的竟然是鮭魚卵。」

此外，Iku老師也問了許多日本朋友對此次台灣鮭魚之亂的想法為何？大部分人都是表示，「沒有錯但實在太誇張！如果終生免費就算了，但只為了2天真的有必要嗎？」、「想吃多少我都會給他錢，求求他不要去改怪名字」、「太傻眼」。

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