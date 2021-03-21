瞬間畫面曝！20歲騎士直行　下秒遇左轉賓士「猛撞噴飛」亡　

記者陳羿妏、白珈陽／台中報導

台中市北區中清路一段、育德路口昨（20日）上午11時許發生一起死亡車禍，事發當時20歲李姓騎士上班途中，直行行駛時，遭左轉的白色賓士車撞飛，當場噴飛倒地，送醫搶救仍不治。李父因痛失愛子，於臉書發文、受訪時皆向外界喊話，盼有人能提供行車紀錄器畫面，還兒子一個公道。目前雖未有行車紀錄器畫面，不過有網友於臉書社團上公布附近店家監視器畫面！

▲20歲李姓騎士遭撞，附近監視器畫面曝光。（圖／翻攝臉書社團「台灣記者聯盟資訊平台」）

臉書社團「台灣記者聯盟資訊平台」今PO出附近店家一段監視器影片，從畫面中可看到，事發當時車潮眾多，若有車輛欲左轉，其實不易，然而，白色賓士在1分5秒時甫左轉，下秒即可看到直行的李姓騎士因大力猛撞之下，當場噴飛，後翻一圈後倒地不起，撞擊瞬間相當驚悚，附近路人見狀，趕緊上前查看並報警。





▲李父痛失愛子，PO文跪求行車紀錄器畫面寫道「我的兒子走了！我好痛」。（圖／翻攝李父臉書）

警方調查，肇事駕駛53歲張姓女子20日上午11時許，開著白色賓士行經中清路內側車道往英才路方向，正要左轉育德路時，李男自對向直行騎來，當場撞上賓士右前方，李男因而彈飛倒地，而張女並無酒駕。惟李男因腹部大量出血，送醫搶救後，仍是宣告不治。至於詳細肇事原因、歸責，仍待警方調查釐清。

另外，調查期間，由於負責此案的第二分局接受媒體採訪時，曾口誤說出「直行車應禮讓轉彎車（應相反）」，讓李父相當氣憤，直指警方遭高層施壓，欲誤導大眾，若警方有誠心應鄭重開記者會，向兒子道歉。第二分局則表示，警方辦案絕對秉持公正，無偏袒任何一方，針對口誤部分，對李父相當抱歉，將會對李父再進行致歉。

▼ 李男上班途中遇車禍。（圖／李父提供、民眾提供）

▼李父下跪痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

【更多新聞】

20歲子遭撞亡！警口誤「直行車應讓轉彎車」 父下跪控：誤導大眾



獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車與2歲童成焦屍



最新撞山影片！遊覽車過彎後突加速 乘客連人帶椅噴飛慘釀6死