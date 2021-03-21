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夾蝦男餐會「超貪背影」遭翻出！同學才驚覺：是張鮭魚之夢本人

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲張男被爆出，去年曾在感恩餐會上不顧別人大嗑蝦子。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《起底張鮭魚之夢！中國醫同學「猛爆黑歷史x3」：凹過5顆免費高麗菜》，中國醫藥大學中醫系學生「張鮭魚之夢」遭同學大爆黑歷史，根本是學校的奇葩人物，離奇事蹟數不完，「是系核欸！」不過對於爆料，張男聲稱都是謊言。沒想到，就有網友翻出《Dcard》一篇舊文，指出有男子在餐會狂吃蝦子，雖然沒有指名道姓，但現在被發現原來就是張男本人。

18日才有中國醫藥大學學生轉貼本站「張鮭魚之夢」相關新聞至Dcard校版，釣出大批同學輪番爆料黑歷史，特點就是貪小便宜又愛說謊，其中最精采事蹟有3項，上課找手機、凹5顆高麗菜和火鍋店燒鍋子。對於爆料內容，張男則是極力否認，委屈強調：「爆料上的事情都不是事實....沒這回事....。」

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結果就有一位同為中國醫的男網友再度於《Dcard》發文爆料11點，其中一點他翻出去年12月的一篇貼文「感恩餐會」，說學校社團活動只要有免費吃東西的茶會，一定有「他」的蹤跡，「他會不顧他人，把披薩零食一掃而空，然後把飲料喝光」，如果別人說要吃，張男就會說「那是我的，然後露出詭異冷笑的表情，「以下感恩餐會受害者實例。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲照片一出，眼尖的同學馬上看出是張男。（圖／翻攝自Dcard）

只見該篇貼文中，受害者貼出一張男性背影照，桌上放了2盤滿滿的蝦子，飲料和點心各一杯。受害同學文中則是相當無奈，「記得取飯要排隊，不要看到蝦子剩很多就插隊，後面排一堆人，等了10幾分鐘，你當後面的人都空氣嗎？」指控夾蝦男還沒等大家第一輪夾完就狂拿，甚至一夾就是快10隻，桌上似乎還堆了3、4盤，狂批這樣的行為超沒有公民素養。

當時留言的許多中國醫同學也抱怨，「感恩餐會不是讓你來感恩蝦子的」、「看這穿著大概是中X系大二那位吧」、「各大社團活動只要有附餐，辣個男人從不缺席」、「真的傻眼，他在我眼前狂夾。」如今貼文被翻出來，直指夾蝦男就是「張鮭魚之夢」，讓其他人也直嘆，「原來是本人。」

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