台中醫科男「鮭魚之夢」驚傳遭黑名單　一個動作觸怒壽司郎

▲醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

網搜小組／董美琪報導

中國醫藥大學張姓男大生改名為「張鮭魚之夢」後，又因無法改回原名，引起關注，還引來同校生爆料他的「黑歷史」。YouTuber「陳岳揚 Reezy」近日發現，張生因在店裡找人埋單，被壽司郎某店列為黑名單，讓他PO影片順便自省。

YouTuber「陳岳揚 Reezy」19日PO影片表示，自己當天去壽司郎朝聖，心情很複雜。本來到店只是想看看能不能遇到「鮭魚狂人」，沒想到遇到「鮭魚之夢」本人，甚至現場還有電視台來拍。

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▲醫科生改名引關注。（圖／張鮭魚之夢提供）



陳岳揚表示，「鮭魚之夢」當天揪6人團用餐，但被放鴿子，自己後來也被「鮭魚之夢」邀請入團「一個人只要付300元」，最後彼此不認識的6人，一起吃起來，由「鮭魚之夢」幫大家埋單。

「鮭魚之夢」甚至在影片中，提到自己每個禮拜都去遊樂園賣黃牛票，還已經擁有一棟房子了「套房！」，讓陳岳揚傻眼驚訝。

▲鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）



陳岳揚表示，「鮭魚之夢」本來一桌一桌都已揪團安排好了，後來可能有點急了，開始一桌一桌詢問「要不要幫忙付錢」，再跟每桌收400元賺錢。雖然大家吃得很開心，但陳岳揚和朋友看到這個狀況時，開始覺得不妥，替「鮭魚之夢」擔心起來，勸他不要這樣下去，免得變店家黑名單，陳岳揚說，最後「鮭魚之夢」果然真的被該家分店列入黑名單。

陳岳揚也自省，認為本來想說只是拍片，加上以為「鮭魚之夢」被朋友放鴿子，所以答應對方收300元，一起吃優惠餐，沒想到「鮭魚之夢」後來越來越誇張，最後也對辛苦2天的壽司郎店員表達感謝之意。

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