江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

▲國民黨主席江啟臣、總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，也引起各界對於能源政策的討論。國民黨主席江啟臣痛批，2006年民進黨執政時，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是現任總統蔡英文，兩人主導編列核四興建預算，「現在應該說明自己立場轉變的原因」。

江啟臣表示，2006年間，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是蔡英文，主導行政院編列核四興建預算 448億送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，「現在才應該說明自己立場轉變的原因」。

江啟臣抨擊，民進黨最近頻頻釋放假消息，亂指核四要遷址台中，還硬栽前總統馬英九支持，用來混淆視聽，模糊焦點，遷廠設廠的職權在中央，民進黨作為執政黨，還要反問在野黨， 混亂的邏輯， 更顯執政的無能。

江啟臣說，目前，人民團體自主推動的核四公投已經成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對於核能政策的承諾。

針對國民黨的立場，江啟臣說明，國民黨身為曾經的決策者，以及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

江啟臣強調，國民黨執政時期「封存核四 」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變。

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