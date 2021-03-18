　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

▲▼江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣、總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，也引起各界對於能源政策的討論。國民黨主席江啟臣痛批，2006年民進黨執政時，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是現任總統蔡英文，兩人主導編列核四興建預算，「現在應該說明自己立場轉變的原因」。

江啟臣表示，2006年間，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是蔡英文，主導行政院編列核四興建預算 448億送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，「現在才應該說明自己立場轉變的原因」。

江啟臣抨擊，民進黨最近頻頻釋放假消息，亂指核四要遷址台中，還硬栽前總統馬英九支持，用來混淆視聽，模糊焦點，遷廠設廠的職權在中央，民進黨作為執政黨，還要反問在野黨， 混亂的邏輯， 更顯執政的無能。

江啟臣說，目前，人民團體自主推動的核四公投已經成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對於核能政策的承諾。

針對國民黨的立場，江啟臣說明，國民黨身為曾經的決策者，以及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

江啟臣強調，國民黨執政時期「封存核四 」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變。

其他人也看了這些新聞...

王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」
被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說還是蠻貴的
顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

更多熱門新聞...

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑
王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加
王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

振興一下我們的美麗

ET快訊
南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

王金平今慶80大壽生日　感謝國人守住疫情「讓我可以與大家相聚」

批鄭運鵬無視蔡英文踩藻礁　介文汲：這種貨色在立法院屬國家災難

賴清德、柯文哲一起出席寧夏夜市餐會　互動冷僅握手致意

獨／疑暴衝？北捷文湖線「廠內維修列車」碰牆　擋風玻璃碎成蜘蛛網

王美惠籲公投勿濫用　黃子哲酸：有民進黨證才能提公投

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

經濟部明報告抗旱計畫2.0　每日可增加16.8萬噸用水

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

錢薇娟30年籃球生涯渾身傷痛　上廁所蹲不了「手須撐牆像蜘蛛人」

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

王金平今慶80大壽生日　感謝國人守住疫情「讓我可以與大家相聚」

批鄭運鵬無視蔡英文踩藻礁　介文汲：這種貨色在立法院屬國家災難

賴清德、柯文哲一起出席寧夏夜市餐會　互動冷僅握手致意

獨／疑暴衝？北捷文湖線「廠內維修列車」碰牆　擋風玻璃碎成蜘蛛網

王美惠籲公投勿濫用　黃子哲酸：有民進黨證才能提公投

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

經濟部明報告抗旱計畫2.0　每日可增加16.8萬噸用水

高球「漂亮寶貝」產後復出LPGA！　魏聖美報名起亞菁英賽

中學五人制／民生高年級因課業未出戰　教練盼傳承堅持精神

《超人》三胞胎9歲了！ 神複製爸長腿基因…網一看笑翻：只有身體變大

「走到幸福之前，誰不是一個人」4個療癒系IG帳號陪你等待放晴的日子

婆婆「2字暱稱」叫媳婦！她一聽爆氣開譙　釣出過來人：我家也是

林俊傑直播唱歌狂撥瀏海…長到蓋眼睛！　網封號「瀏海管理大師」

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

李沃牆／美國大紓困大建設　但「錢呢？」　拜登增稅困難重重

好貼心❤柴哥哥怕躺下吵醒弟弟　自己「站著睡」網：脖子不痠嗎XD

政治熱門新聞

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

王定宇為同居風波道歉了！4個抱歉坦承錯誤

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

台北東區變「蚊子街」議員心痛PO照　網友哭了！

分租顏若芳房間8000元太貴　王定宇反擊了

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

近7成醫護不打首波疫苗！江啟臣說話了

館長被槍擊扯出案外案　徐國勇怒飆警政署：我是看媒體報導才知道

表態角逐2022屏東縣長　鍾佳濱：都布置好了「等開始營業」！

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

錯過3次機會？還有最後一招免當一輩子鮭魚

NCC發函三立說明未報導王定宇租屋

更多熱門

相關新聞

介文汲：鄭運鵬在立法院屬國家災難

介文汲：鄭運鵬在立法院屬國家災難

民進黨立委鄭運鵬批評立法院衛環委員會考察團帶頭踩藻礁，但召委陳玉珍澄清已詢問過「珍愛藻礁」公投發起人潘忠政，同時秀出總統蔡英文2013年時也踩藻礁探勘的照片反擊。對此，國民黨籍資深外交官介文汲批評，藻礁不准踩但可以用怪手整片挖掉，這是什麼邏輯？這種綠委真是無理、無知、無是非到極點，有這種貨色在立法院，實屬國家的災難。

王育敏：親綠媒體造謠「核四遷台中」智商不高

王育敏：親綠媒體造謠「核四遷台中」智商不高

公投若通過內閣官員不下台　藍委：集體戀棧

公投若通過內閣官員不下台　藍委：集體戀棧

可以出國了！　蔡英文：首團台帛旅游泡泡四月出發

可以出國了！　蔡英文：首團台帛旅游泡泡四月出發

蔡英文說政績300場　民進黨下鄉報進度4月11日首發

蔡英文說政績300場　民進黨下鄉報進度4月11日首發

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌核四

讀者迴響

熱門新聞

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面