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公投若通過陳時中不下台、王美花推給長官　賴士葆：集體戀棧

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲由左到右為王美花、蘇貞昌、陳時中、陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

8月28日將舉行公投投票，除了「重啟核四」確定成案，「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」皆完成第二階段連署，屆時可望有4項公投。對於相關部會首長未承諾，若公投通過就下台負責，國民黨立委賴士葆批評，念茲在茲只想保住官位。

國民黨立委鄭麗文16日質詢時，一一點名和公投議題相關的行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、衛福部長陳時中，以及農委會主委陳吉仲，詢問若公投通過，是否下台負責。

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文質詢時點名，陳時中、王美花和陳吉仲，公投若過關會不會下台。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌回應，這些是政策公投，不是政治公投，且光這一次就有4個公投，政策都見仁見智，都會有不同表達。王美花回應，經濟部長是政治任命，「長官請我們繼續工作，我們就為人民工作，若長官覺得我們要離開，我們就離開。」

陳時中回應，衛福部是科學單位，若能證明萊劑在安全容許量下是不安全的，會負責，政策對與錯是在科學證據下得到證明，「不會因為投票結果而下台」。陳吉仲則說，農委會主要是維護養豬農民權益，「我覺得不管公投結果如何，希望台灣養豬產業永續經營，更何況現在儀表板呈現並沒有任何萊克多巴胺豬肉進來。」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

對此，賴士葆17日在臉書表示，蔡政府的官員之所以讓人無法尊敬，是不把自己當成有格調的官，卻自我矮化成效忠政黨的小李子，沒有擔當、沒有骨氣，不敢為政策辯護，即便為政策辯護不是基於專業理念或全民福祉，乃是站在政黨的立場，捍衛政黨的利益。

賴士葆指出，蘇貞昌牽扯前總統馬英九不為核四下台，強化意圖堅持戀棧的正當性，明知民選總統的去留和政務官去留不能等同類比，扯這些更顯示對官位戀棧的強烈企圖；陳時中還在說科學證據，眾人皆知萊豬進口是政治因素考量，科學證據的說服力根本薄弱，若科學證據證明安全無虞，為何所有官員包括他自己都不敢帶頭吃？現在當作不下台的憑藉，太離譜，難道全台7成反對萊豬進口的人都不科學？

賴士葆提到，陳吉仲不管公投如何都希望繼續當官，好一個永續當官的概念；王美花則是推給長官，長官要她繼續當就繼續當，公投民意與她無關。

賴士葆批評，蔡政府的閣揆和閣員視公投民意如無物，公投結果只是參考用，不必太認真看待，他們從來不曾在民意面前謙卑，念茲在茲只想保住官位，因為集體戀棧就不必覺得汗顏。

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