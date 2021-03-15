　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說來還是蠻貴的

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委王定宇遭周刊直擊和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，雖兩人辯稱是「房客和房東」的關係，仍平息不了風波。王定宇15日受訪時坦承，約四、五個月前開始跟顏若芳承租房間，對於外界認為8000元租金不合理，王定宇則說「8000對我來說還是蠻貴的」。

王定宇表示，這就是一個分租的問題，在四、五個月前開始承租，我太太、家人都了解，發展到這幾天家人也都充分了解狀況，過程中對於支持的朋友，我覺得不好意思，媒體也耗費很多資源，「真歹勢，這個承租希望到此為止，也不要再租了。」

媒體追問，當初怎麼會選擇跟顏若芳分租，王定宇說，「我找了好幾個地方，這是其中一個地方」，被問到之後要住哪，王定宇回，「再找吧！」

對於媒體持續追問，租金8000元對台北來說很不容易，會不會推動居住正義？王定宇則說「8000對我來說還是蠻貴的」，之後便轉身走往會議室。
 

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇回應同居疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意
► ET民調／鳳梨被擋　49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法　要求google、臉書為新聞付費
► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三
► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投　高漲聲浪碾壓反對意見

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／忠孝東路大樓命案！　40歲男胸口插刀慘死
要求郁方補4000元　金管會揭是「這家銀行」
媽媽現身道歉！富少兒開賓士撞女騎士　3頁聲明曝光
周柏臣辣妻起底！「11秒激震片」F奶逆時針繞3圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說來還是蠻貴的

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的　「2字」揭顏若芳前途

快訊／王定宇現身立院談同居顏若芳　從租屋到不租「我太太家人都清楚」

陳時中戰新北？蘇貞昌布局女兒考驗大　藍議員曝「一陣錯愕場面」

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

王定宇爆同居顏若芳神隱6天　親自說明「房東房客」疑雲

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情　民進黨「2人」呼聲高

網軍惡搞？潘忠政臉書遭限制　羅智強聲援：70萬連署是最強後盾

藻礁公投領銜人潘忠政「臉書遭限制」　王浩宇：因為他影射我是同志

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

快訊／被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說來還是蠻貴的

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的　「2字」揭顏若芳前途

快訊／王定宇現身立院談同居顏若芳　從租屋到不租「我太太家人都清楚」

陳時中戰新北？蘇貞昌布局女兒考驗大　藍議員曝「一陣錯愕場面」

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

王定宇爆同居顏若芳神隱6天　親自說明「房東房客」疑雲

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情　民進黨「2人」呼聲高

網軍惡搞？潘忠政臉書遭限制　羅智強聲援：70萬連署是最強後盾

藻礁公投領銜人潘忠政「臉書遭限制」　王浩宇：因為他影射我是同志

崑大環工系解旱有高招　中水淨化暨再利用系統度水情危機

北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

新婚嬌妻「拒同房」5個月　健檢報告露餡...竟是男兒身！

苗栗雙鐵轉乘爬上爬下　她怨「手刀衝刺」趕不上火車：設計爛透了

前田健太4局好投將扛雙城開幕戰先發　林子偉替補守三壘

6東體大生自撞釀1死4傷！一度傳全為柔道國手　國訓中心急發3點聲明

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

緬甸最血腥一天！軍警「開趴狂歡片」流出　圍觀開槍…射中爆歡呼

快訊／北市忠孝東路大樓命案！1男「刀插身上、臟器外露」慘死

家人遭歹徒挾持　阿根廷國腳「含淚退場」協助警方調查

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

王定宇親自說明「房東房客」疑雲

藻礁公投領銜人臉書遭限制　王浩宇：因為他影射我是同志

潘忠政臉書遭限制　羅智強：70萬連署是最強後盾

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

陳時中戰新北？蘇貞昌女兒考驗大　藍議員曝錯愕場面

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的

快訊／王定宇：從租屋到不租「太太都清楚」

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事

賴清德自曝是「單親兒童」　憶母親一句話助他走出困境

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

陳柏惟：無法尊重假公民

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

更多熱門

相關新聞

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

民進黨立委王定宇在同居風波後15日終於出面受訪，他在這6天內一反常態，減少在政論節目上的曝光，但仍照常出席地方活動。王定宇14日在臉書上秀出，跑攤與民眾互動的照片，卻讓宅神朱學恒意外發現，這張照片中的「配樂」是一大亮點。

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的

快訊／王定宇：從租屋到不租「太太都清楚」

快訊／王定宇：從租屋到不租「太太都清楚」

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

王定宇親自說明「房東房客」疑雲

王定宇親自說明「房東房客」疑雲

關鍵字：

王定宇顏若芳同居

讀者迴響

熱門新聞

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

罔腰認了分手男友！「還住一起」

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

台11線車禍6人1死4傷　1人是柔道國手

期待去散步！半路拋錨狗回頭怒瞪

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面