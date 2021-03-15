快訊／被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說來還是蠻貴的

記者楊蕓／台北報導

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委王定宇遭周刊直擊和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，雖兩人辯稱是「房客和房東」的關係，仍平息不了風波。王定宇15日受訪時坦承，約四、五個月前開始跟顏若芳承租房間，對於外界認為8000元租金不合理，王定宇則說「8000對我來說還是蠻貴的」。

王定宇表示，這就是一個分租的問題，在四、五個月前開始承租，我太太、家人都了解，發展到這幾天家人也都充分了解狀況，過程中對於支持的朋友，我覺得不好意思，媒體也耗費很多資源，「真歹勢，這個承租希望到此為止，也不要再租了。」

媒體追問，當初怎麼會選擇跟顏若芳分租，王定宇說，「我找了好幾個地方，這是其中一個地方」，被問到之後要住哪，王定宇回，「再找吧！」

對於媒體持續追問，租金8000元對台北來說很不容易，會不會推動居住正義？王定宇則說「8000對我來說還是蠻貴的」，之後便轉身走往會議室。



▲民進黨立委王定宇回應同居疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗