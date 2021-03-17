批鄭運鵬無視蔡英文踩藻礁　介文汲：這種貨色在立法院屬國家災難

▲桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委鄭運鵬批評立法院衛環委員會考察團帶頭踩藻礁，但召委陳玉珍澄清已詢問過「珍愛藻礁」公投發起人潘忠政，同時秀出總統蔡英文2013年時也踩藻礁探勘的照片反擊。對此，國民黨籍資深外交官介文汲批評，藻礁不准踩但可以用怪手整片挖掉，這是什麼邏輯？這種綠委真是無理、無知、無是非到極點，有這種貨色在立法院，實屬國家的災難。

介文汲17日在臉書表示，鄭運鵬飆藍委不該踩踏藻礁，一付比誰都珍護藻礁的樣子，但一張蔡英文趾高氣昂叉著腰踐踏在藻礁上的照曝光後，鄭運鵬便悶不吭聲了。

「藻礁不准踩但可以用怪手整片挖掉，這是什麼邏輯？這是那門子的道理？」介文汲批評鄭運鵬，藍委踩藻礁像是犯了天條，但自已主子要把整片的藻礁毀滅，卻視而不見，若無其事。「這種綠委真是無理、無知、無是非到極點；有這種貨色在立法院，實屬國家的災難，但你能耐他何？」

介文汲表示，蔡英文公開說台灣不會缺電不止一次，但她沒說不缺電的代價是人民用肺發電、毀壞藻礁破壞生態發電、砍伐成百成百公頃的林木發電、花天文數字人民血汗錢設離岸風電發電，捨穩定換不穩定的能源發電。

他質疑，如果颱風毀壞了海上的大批風車、阻撓了天然氣輸送船靠港輸氣的運作、淹壞了遍佈田野卑塘的太陽能面板，台灣會不缺電嗎？只是那時候蔡英文恐已下台多時了，能耐她何？

介文汲認為，政治是良心事業，碰上沒良心的，例如最近台北那麼大，偏偏要分租女同事住所，同進同出的那位綠委，你能耐他何？「台灣不是實行的是民主政治嗎？上述這些人不是也口口聲聲自己是民主政治的信仰者嗎？怎麼會有這麼多我行我素，人民能耐他／她何的政治人物呢？是民主政治錯了？還是人民錯了？」

▼介文汲17日晚間發文批評鄭運鵬。（圖／翻攝自Facebook／介文汲，點圖可放大）

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