蔡英文說政績300場　民進黨下鄉報進度4月11日首發

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨17日舉行中常會，會中通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫，藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」，下鄉走入基層向國人報告政績。其中，首發場於4月11日舉行，而「全國地方基層幹部場」估計將執行300場以上。

民進黨發言人謝佩芬表示，黨部規劃施政說明會的目的，是因總統蔡英文領導的執政團隊將滿五年，民進黨黨中央擬藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」，下鄉走入基層向國人報告，蔡英文與民進黨執政團隊，目前推動的各項施政的績效與進度。

謝佩芬指出，在下鄉過程中，將以口語、平面文宣、影片的方式說明重要的施政議題，讓基層民眾及社團菁英幹部充分瞭解，政府現在各項施政的進度，也可藉此釐清因網路錯假訊息或坊間耳語，而對本黨施政產生誤解。

在「從政公職首發場」，預計於4月11日舉辦，邀請的對象以黨籍縣市長、立法委員、縣市議員、鄉鎮長為主；而「社團菁英領袖場」的說明對象，則是以專業公會、商業公會、四大社團、工業區、同鄉會等相關社團核心幹部。

至於「全國地方基層幹部場」辦理的時間，預計從四月中旬到七月中旬，以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，估計共305場。