批親綠媒體造謠「核四遷台中」智商不高　王育敏：NCC趕快查

▲國民黨文傳會主委王育敏。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

藻礁公投讓社會重新思考台灣能源布局問題，而近來有傳聞核四將搬到台中重啟或增設核電機組，引發政壇口水戰。對此，國民黨文傳會主委王育敏16日批評，該傳聞是非常離譜的造謠，據她了解，這是親綠媒體人釋放出來的消息，再經過報導、剪接後，營造得煞有其事，NCC應該要趕快去查。

王育敏再罵，民進黨搞不清楚一件事情，執政已經第五年了，有任何一個在野黨有辦法主張把核四遷到台中嗎？更何況核電廠造價幾千億，光是硬體工程就要蓋很久，不是說搬遷就搬遷，「我覺得講這句話的人智商應該沒有很高吧」。

這起傳聞似乎來自前總統馬英九「以核養綠」主張。馬英九13日針對行政院長蘇貞昌質疑他沒有能力解決核四問題時回應，封存是暫時不運轉，台灣缺電與藻礁問題也沒辦法解決，目前最好的方法就是重啟核四，提供便宜、安全且持久的電力。

到了15日，馬英九至台北地方法院出庭行徑間，媒體進一步追問「總統你怎麼看重啟核四？ 」「真會移到台中重啟嗎？」他則表示「應該要」。

不過馬英九辦公室16日澄清，馬英九當時面對上述兩題，僅回答「應該要」即進入法院，表示一貫支持重啟核四的態度，並未聽到後者的問題，媒體卻斷章取義並作成新聞標題，報導馬英九認為核四應該在台中重啟。

馬辦批評，為了轉移護藻礁議題，有部分信譽不佳的媒體人士，近日爆料所謂「核四移址台中」，還牽扯上對岸核電廠商，此等說法完全拙劣不通，除非執政的民進黨政府要在台中興建新的核電廠，否則有何可能能夠達成？對於綠營外圍刻意造謠、意圖抹紅，及部分媒體移花接木扭曲馬英九原意，馬辦嚴厲譴責，並呼籲勿再以訛傳訛。

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