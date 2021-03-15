快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有關民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體偷拍直擊一事，顏若芳15日晚間表示，她會謹記這次經驗，房子也不再外租，以避免誤會，同時也為個人私事影響公務道歉，並自請處分取消對外發言工作。民進黨副秘書長林鶴明也表示，已同意顏若芳先沉潛檢討，暫不進行對外發言。

針對王定宇、顏若芳被直擊進出同一住所一事，當事人已多次強調僅是「房東與租客」關係，但事件仍延燒將近一週。

顏若芳15日晚間表示，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心，對於私事造成公眾資源浪費討論，也感到抱歉並深自檢討，她近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

顏若芳表示，她會謹記這次經驗，該房子也不再外租，避免誤會，也會繼續努力做好自己的工作，不讓大家失望，「最後，再一次為個人的私事影響公務向大家道歉，也謝謝所有關心的長官和朋友」。

對此，林鶴明表示，顏若芳負責媒體輿情與發言人工作，擔任職務以來認真負責，此次因為私領域事件處理未慎影響公務，她也在第一時間向秘書長表達檢討之意，並對造成大家困擾深感歉意，「因此我們也同意近期讓她先沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。

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