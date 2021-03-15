快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

▲王定宇現身立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委王定宇遭周刊直擊和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，雖兩人辯稱是「房客和房東」的關係，仍平息不了風波。王定宇15日首度現身立法院，8點15分赴外交國防委員會簽到後，面對媒體詢問同居疑雲，王定宇表示，他想第一時間就回應了，就是單純的分租的狀況，從一開始到現在我太太、家人都很清楚，這幾天事情的發展，讓朋友擔心，媒體花很多時間，「我覺得很不好意思，這個事情應該告一段落。」

被問到租了多久，王定宇說，「大概四、五個月」他強調，現在已不租了，租幾個月而已，單純房東、房客關係，「我從租屋到不租，我太太都清楚。」

週刊直擊王定宇同居小17歲的民進黨美女發言人顏若芳的過程，從去年11月就開始跟拍，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。該報導指出，王定宇近來頻頻留宿顏若芳住處，最高一週留宿5晚，而顏若芳不但會幫王買早餐，2人也上演溫馨接送情，接他上下班。

王定宇雖然回應表示，只是向顏若芳分租房間，但立法院目前有大安會館與台北會館，專供雙北以南立委立委住宿的2棟會館，都是個人套房，王定宇為何要再向顏若芳分租房間，引發熱烈討論。

過去習慣發「早安文」與民眾互動的王定宇，在被爆出同居疑雲後，也被網友抓包造假打卡地點，王定宇在神隱兩天後，11日一早恢復早安文，針對「假打卡」，他則解釋從來沒有「打卡」就表示人在哪裡。

此外，王定宇也遭外界指控財產申報「複製貼上」，近兩年資料完全一樣。對此，他更親上火線回擊，經監察院財產申報處黃組長來電告知，「下載109年財產申報監察院資料時，誤觸108年資料，以致兩年一模一樣」，澄清是烏龍一場。

隨同居疑雲不斷延燒，王定宇雖恢復臉書發文的頻率，但上週二、五外交國防委員會的考察行程都未現身，週三民進黨中常會，王、顏也都缺席，直到15日王定宇首度回到立法院質詢。

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