　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，儘管兩人解釋房客和房東的關係，仍平息不了輿論。王定宇沉潛一週後於15日出面回應，8000元的租金對他來說蠻貴的。對此，國民黨立委葉毓蘭直言，王委員沉潛一週，沒想到不鳴則已、一鳴驚人，馬上對台北市的高房價提出精闢的見解。

葉毓蘭15日在臉書表示，如果連立委高達200多萬的年薪都覺得8000元的房租太貴，那大台北地區還有多少年輕人、工薪族都還得忍受遠高於8000元的房租，住的也不是大同區精華地段的千萬豪宅，而是老舊公寓的頂加、或是採光不合格的地下室，甚至是與人分租套雅房？

▲▼立法院內政委員會-葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉毓蘭。（資料照／記者周宸亘攝）

葉毓蘭指出，王委員是執政黨重量級委員，希望王委員這番話語能起到拋磚引玉的效果，讓朝野各黨一起來探討居住正義，實現讓年輕人都負擔得起的房價，如果民進黨能提供台北市1萬間以上的房間出租，並只收8000元的房租，給年輕人「立委級」的待遇，重視國家未來的主人翁，這樣才對得起蔡總統817萬個選民，才對得起廣大的年輕支持者。

葉毓蘭還說，還記得小時候家母教導勤儉，連1塊錢都要打24個結，今天能看到王委員發揚古風，把8000元當成如此大數，真是令她自嘆不如，回想起母親的諄諄教誨呀，「世風雖已日下，王委員的人心卻很古！善哉善哉！」

其他人也看了這些新聞...

王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」
被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說還是蠻貴的
房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴　民眾黨發言人聽不下去了

更多熱門新聞...

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑
王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加
王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

振興一下我們的美麗

ET快訊
遭醫學院學妹控樓梯間性侵！　醫師到案說明
快訊／台中機車與砂石車碰撞　24歲騎士當場死亡
網拍「專櫃正品」都假的！夫妻8個月海削4500萬
指揮中心公布：AZ疫苗「這3種人」不可打
「少俠」田壘震撼宣布退役！　俠獸對決將成絕響
快訊／柔道國手確定酒駕！　自撞害學妹拋飛慘死
快訊／增5例境外移入　通緝台男戒送回台確診
快訊／高雄男「高掛瀑布岩壁」　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

房價20年漲3倍！朱立倫提解方：政府每年以平均薪資成長3%為目標

顏寬恒難過選民遭譏「假公民」喊話陳柏惟：政治不是好勇鬥狠

潘忠政帳號被禁？　臉書發言人證實：涉兒童情色內容違反社群守則

王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加

批民進黨發動1450抹黑藻礁公投　國民黨團將蒐證向檢方告發

緬甸示威波及台資工廠「10名台商受困」　外交部：全數均安留守

民進黨：國民黨拿錯誤訊息開記者會　擺明用藻礁公投掩飾重啟核四

蔡英文政府4招反制藻礁公投？　民進黨駁：臆測想像平添對立

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴　民眾黨發言人聽不下去了

「民進黨公投會輸」　趙少康建議西濱打造成能源高速公路

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

房價20年漲3倍！朱立倫提解方：政府每年以平均薪資成長3%為目標

顏寬恒難過選民遭譏「假公民」喊話陳柏惟：政治不是好勇鬥狠

潘忠政帳號被禁？　臉書發言人證實：涉兒童情色內容違反社群守則

王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加

批民進黨發動1450抹黑藻礁公投　國民黨團將蒐證向檢方告發

緬甸示威波及台資工廠「10名台商受困」　外交部：全數均安留守

民進黨：國民黨拿錯誤訊息開記者會　擺明用藻礁公投掩飾重啟核四

蔡英文政府4招反制藻礁公投？　民進黨駁：臆測想像平添對立

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴　民眾黨發言人聽不下去了

「民進黨公投會輸」　趙少康建議西濱打造成能源高速公路

果粉注意！這8款iPhone換電池990元　限量1.5萬名

天有異象／北京出現「藍太陽」　專家解密：與沙塵暴有關

嘴綠大三元「勇士累計25勝1敗」　創奇特數據！柯爾挺他入名人堂

IG濾鏡紅爆！妹子愛用「雪餅」拍照　男網友狠酸：滿臉白頭粉刺？

房價20年漲3倍！朱立倫提解方：政府每年以平均薪資成長3%為目標

柔道國手楊宇潔酒駕釀1死4傷！　國訓中心：屬實最重退訓

王心凌1秒環遊世界　「把自己塞進行李箱」笑喊：要去整骨了

防疫大將佛奇：美國若提前解封　病例將「再度激增」步義大利後塵

新竹左岸「狗狗公園」啟用　26組遊戲設施日夜都好玩

超萌SK-II青春露春日娃娃和服限定版珍藏指數爆棚，春天擁有晶瑩剔透美肌～母親節禮物必buy

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

王定宇親自說明「房東房客」疑雲

陳時中戰新北？蘇貞昌女兒考驗大　藍議員曝錯愕場面

藻礁公投領銜人臉書遭限制　王浩宇：因為他影射我是同志

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的

潘忠政臉書遭限制　羅智強：70萬連署是最強後盾

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

快訊／王定宇：從租屋到不租「太太都清楚」

王定宇：8000元對我來說還是蠻貴的

賴清德自曝是「單親兒童」　憶母親一句話助他走出困境

潘忠政帳號被禁？　臉書發言人證實：涉兒童情色內容

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴

王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

更多熱門

相關新聞

楊宇潔「酒駕」　國訓：最重退訓

楊宇潔「酒駕」　國訓：最重退訓

台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許，發生1死4傷車禍，駕駛為亞運培訓國手楊宇潔，經警方酒測發現，楊女酒精濃度達每公升0.55毫克，且違規超載，對此國訓中心執行長李文彬表示，若有違法情事，將依照中心管理辦法處理，最重處以退訓處分。

國銀緬甸分行「目前安全」　金管會緊盯：要求定期回報！

國銀緬甸分行「目前安全」　金管會緊盯：要求定期回報！

台11線1死4傷！亞運培訓國手「酒駕」

台11線1死4傷！亞運培訓國手「酒駕」

緬甸示威波及台資工廠「10名台商受困」　外交部：全數均安留守

緬甸示威波及台資工廠「10名台商受困」　外交部：全數均安留守

呼叫鮭魚！姓名兩字全中吃壽司免費

呼叫鮭魚！姓名兩字全中吃壽司免費

關鍵字：

影音王定宇房租8千葉毓蘭

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

罔腰認了分手男友！「還住一起」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面