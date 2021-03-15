王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加

▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，儘管兩人解釋房客和房東的關係，仍平息不了輿論。王定宇沉潛一週後於15日出面回應，8000元的租金對他來說蠻貴的。對此，國民黨立委葉毓蘭直言，王委員沉潛一週，沒想到不鳴則已、一鳴驚人，馬上對台北市的高房價提出精闢的見解。

葉毓蘭15日在臉書表示，如果連立委高達200多萬的年薪都覺得8000元的房租太貴，那大台北地區還有多少年輕人、工薪族都還得忍受遠高於8000元的房租，住的也不是大同區精華地段的千萬豪宅，而是老舊公寓的頂加、或是採光不合格的地下室，甚至是與人分租套雅房？

▲葉毓蘭。（資料照／記者周宸亘攝）



葉毓蘭指出，王委員是執政黨重量級委員，希望王委員這番話語能起到拋磚引玉的效果，讓朝野各黨一起來探討居住正義，實現讓年輕人都負擔得起的房價，如果民進黨能提供台北市1萬間以上的房間出租，並只收8000元的房租，給年輕人「立委級」的待遇，重視國家未來的主人翁，這樣才對得起蔡總統817萬個選民，才對得起廣大的年輕支持者。

葉毓蘭還說，還記得小時候家母教導勤儉，連1塊錢都要打24個結，今天能看到王委員發揚古風，把8000元當成如此大數，真是令她自嘆不如，回想起母親的諄諄教誨呀，「世風雖已日下，王委員的人心卻很古！善哉善哉！」

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