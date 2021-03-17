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水情拉警報　李鴻源：蔡政府能源政策躁進...8月恐缺電

▲▼0317 國民黨中常會-李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

全台水情拉警報，政府推動海水淡化廠、汙水處理廠等措施因應。前內政部長、台大土木系教授李鴻源17日表示，目前遇到水旱，8月恐面臨缺電，10月中部有PM2.5空污問題，蔡政府躁進的能源政策將捉襟見肘，很快就會面臨問題。

國民黨中常會17日邀請李鴻源專題演講，主題是「如何讓政府變聰明-水資源篇」。他表示，全球暖化日益嚴重，2050年氣候難民將達到1億人，其中包含很多台灣人，而氣候變遷是人類有史以來最大危機也是最大商機，旱象發生的頻率會愈來愈頻繁。

李鴻源指出，如今不能再談開源，而是要談節流，他不認同蔡政府建置海淡廠的措施，因環境代價過高，且需要時間才能奏效，相對地，汙水處理廠的成本較低，他建議蔡政府須兼顧胡蘿蔔與棒子，若有人願意投資蓋汙水處理廠，也要要求大企業使用一定比例的回收水。

國民黨中常會17日邀請前李鴻源前來專題演講，主題是「如何讓政府變聰明-水資源篇」。他表示，全球暖化日益嚴重，2050年氣候難民將達到1億人，其中包含很多台灣人，而氣候變遷是人類有史以來最大危機也是最大商機，旱象發生的頻率會愈來愈頻繁。

李鴻源強調，台灣是多雨的缺水國，降雨量是世界平均值的2.6倍，由於水價是全世界第四低，水遭浪費的情形也很嚴重，因此自來水公司永遠在賠錢，無法汰換管線，導致漏水嚴重，一年漏掉2座翡翠水庫的蓄水量。

李鴻源認為，台灣的農業用水比例偏高，應認真思考從7成降至5成，而相較興建水庫、海淡廠，建置汙水回收場的成本便宜太多；他指出，海淡廠將對環境造成嚴重汙染，需徵收土地且環評不一定過關，而且今天開始蓋要5年後才有辦法做到，又需要用電。

此外，李鴻源也提到，目前遇到水旱，8月面臨缺電，10月中部有PM2.5空污問題，中火是全世界碳足跡最高的電，產商用台電的電，碳足跡就會轉嫁到商品上，蔡政府躁進的廢核政策將捉襟見肘，很快就會面臨問題。

聽完李鴻源演講後，國民黨主席江啟臣表示，美國總統拜登政府上台後大力減碳2050「零碳排放」目標，國際上通力合作減碳，勢必對我國帶來很多壓力，缺電、缺水不分藍綠，極端氣候無分國界，也沒有政治意識型態的分別，14個執政縣市政府不只在野也要在行，應提出具體可行的政策措施。

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