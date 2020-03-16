韓國瑜拚治水「一鞠躬」感謝專家　李鴻源給90分：要讓市民充分了解　

▲韓國瑜鞠躬向學者致謝。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後力拼治水，要除掉高雄逢雨必淹的標籤，16日召開高雄治水建言座談會，請來治水專家李鴻源等專家學者，韓國瑜非常感謝大家協助高雄治水，「深信市民可以感受到治水的成效的的確確已經出現」，語畢則向在座所有人一鞠躬；而李鴻源也大讚高雄在治水上確實改善很多，更給了90分的好成績。

▲韓國瑜開高雄治水建言座談會。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜致詞時表示，去年李鴻源到高雄治水，曾許下豪語兩到三年解決高雄水患，這1年來，市府治水的初步治理成效，相信高雄市民可以感受得到，的確治水初步效果有達成，且效果非常好。去年3月29日，召開治水的總體檢及行動方案，為高雄治水把脈，並提出短、中、長期治水的建言，從去年的汛期跟前一年比較，深信市民可以感受到治水的成效的的確確已經出現。最後，韓國瑜站起身表示非常感謝大家，並且深深一鞠躬致謝。

▲李鴻源讚市府治水效果顯著。（圖／記者洪正達攝）

李鴻源則會後受訪讚許高市府：「去年他們把所有的問題全部盤整出來，也做了一些非常顯著的改善，今年的計畫期程也都提出來了，那我相信今年做完以後，高雄市的淹水會有顯著的改善，但是我也提醒他們說，還是要加強公民參與，就是說我們做了這麼多的事情應該要讓高雄市民充分了解有多少的效果，今年做完又會有多少效果？如果可能的話，我們用電腦模式把它呈現出來。」

他更表示，高市府在這麼短的時間之內，可以把問題釐得這麼清楚，像箱涵的去年修復目標是236處，目前還剩下10處，達成率高達95%以上，「以他們人力跟能力做到今天這個樣子，我相信90分沒問題。」

李鴻源也補充，除了用工程，也向市政府建議如何用非工程手段，「從公園改造、綠園改造，操場也跟著改造，非工程手段我一樣用最少的錢可以達到同樣的效果，所以這方面我相信我們會一起努力，我相信今年年底一定會比去年進步很多。」