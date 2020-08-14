出席台中低碳降溫論壇　李鴻源：透過專業對話讓中市、台電雙贏

▲李鴻源出席台中低碳降溫論壇時表示，透過專業對話讓中市府、台電雙贏。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府14日舉辦減碳降溫論壇，針對市政府對台中火力發電廠做出撤照、罰款等處分一事，前內政部長李鴻源出席受訪表示，他不認為市府希望中火最後就不發電，而是應透過專業理智對話，把政治那一塊拿掉，這不是零和遊戲，而是可以達到雙贏。

地球暖化帶來極端氣候，台中市政府去年就開始舉辦低碳降溫論壇，邀請專家學者共同探討因應之道，市長盧秀燕在論壇中亦提出「引風、增綠、留藍」三帖藥方，透過增加風廊及水域來引風，提升綠色覆蓋面積，加強管制中火及大型污染源，以及透過雙十公車政策、美樂地計畫、水環境改善及捷運等大眾運輸工具，全力協助都市退燒。

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出席論壇的李鴻源對於市府和中火之間的大戰表示，PM2.5、碳足跡是台中市、全台灣必須努力面對的課題，過去他任職公部門時就提過「清潔生產」的方法，如何讓中火升級，提高燃燒效能，降低二氧化碳，是一個可以很理智對話的項目，大家把它當作專業來看待，把政治的那一塊拿掉，而不是被台電認為，是市府在找麻煩。

李還說，對於市政府的撤照，他不認為市政府最後是希望中火就不發電，台電和市政府可以好好利用這次機會，跟專家學者坐下來好好談，為什麼其他國家發電廠的效能那麼高，PM2.5還是可以降下來，為什麼台灣就不行？台電和市府應共同營造雙贏的契機，而不是一個零和的遊戲。

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