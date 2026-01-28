　
社會焦點

警查獲仿潮牌「AAPE」毒咖啡包　毒駕男辯酒店購入自用

▲16日晚間大安分局和平所警員在市民大道攔查一車牌註銷車輛，發現車上有大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

▲16日晚間大安分局和平所警員在市民大道攔查一車牌註銷車輛，發現車上有大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

大安警方1月16日晚間11時50分，在市民大道與光復南路口一帶執行酒測路檢勤務時，攔查一輛懸掛逾期註銷車牌之自小客車。經查，該車因逾期未定期檢驗，車牌已遭監理機關註銷，警方攔查過程中，警員肉眼發現駕駛座車門與座椅縫隙間，露出一包疑似毒品之物品，隨即依法進行進一步檢查。

警員開車門搜索，在車內查獲第三級毒品Ｋ他命10包、第三級毒品卡西酮咖啡包45包、第三級毒品卡西酮哈密瓜錠1顆等違禁物品。部分毒品咖啡包外包裝仿冒服飾潮牌「AAPE」，以吸引年輕消費族群購買。

▲16日晚間大安分局和平所警員在市民大道攔查一車牌註銷車輛，發現車上有大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

經查運毒陳男（36歲，待業）實施毒品唾液篩檢，呈陽性反應，警方即時製單舉發並扣留車輛，以防止衍生毒駕危害。經查，陳男過去涉及多項毒品相關前科，對於毒品來源，辯稱係於中山區某酒店購入，並表示均為自行施用。

警方表示，全案目前依涉嫌意圖販賣而持有第三級毒品相關規定，移請台北地檢署偵辦，相關毒品來源及是否涉及上游供應鏈，仍待進一步調查。警方藉此案例呼籲，路檢是重要的毒品查緝環節，對於懸掛註銷車牌、疑涉毒品及毒駕行為，將持續依法查處，以降低對公共交通安全造成的風險。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

警查獲仿潮牌「AAPE」毒咖啡包　毒駕男辯酒店購入自用

警查獲仿潮牌「AAPE」毒咖啡包　毒駕男辯酒店購入自用

大安警分局毒品卡西酮K他命毒駕

