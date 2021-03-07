　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王美花「鑿井取水」救竹科　李鴻源：精密儀器承受得了？

▲韓國瑜國政顧問，副總召李鴻源。（圖／記者林敬旻攝）

▲李鴻源。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國內水情告急，用水量大的新竹科學園區也受到影響，然而經濟部長王美花受訪時卻表示可「鑿井取水」。對此，台大土木系教授、前內政部長李鴻源就指出，鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估，希望鑿井是用在最後一步，萬一鑿井造成地盤下陷，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？

針對水情吃緊「鑿井取水」問題，李鴻源昨天出席網路新聞節目《互動直播LIVE》表示，在旱災時用地下水，在非常必要時以前是有做過，但那是少量的抽地下水。

他表示，假如科學園區評估一天至少20、30萬噸，需要的是一座水庫，那就不只是在談鑿井，而是要用專業的角度來看。假設科學園區一天需要30萬噸水量，那新竹地底下有沒有這樣的含水層，也就是3000萬噸的地下水庫。

李鴻源提出疑問，竹科附近的地質結構若在這麼短的時間，一天快速抽出20、30萬噸的水，會不會引起地盤下陷？萬一引起地盤下陷，造成不均勻層出現的時候，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？所以鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估。

李鴻源指出，「鑿井取水」不得已的短期措施，若要撐到梅雨季到來 ，那就不是短期措施，它所鑿的仍是深井、大井。總之應把這些問題弄清楚之後，再來談鑿井。

李鴻源也提到，希望鑿井是用在最後一步，因為可能造成的地層下陷，不是大家有辦法承擔的，除非不得已，抽少量的水一兩天，不過竹科用水是大量用水，一天30萬噸。

至於缺水問題，李鴻源則建議，可汙水再利用，例如直接使用八里的汙水處理廠，可穩定的在兩年內1天提供40萬噸，成本只有「海水淡化」的一半，而且不會有抗爭，政府還會賺錢，還是要回歸專業來看。

ET快訊
快訊／台中路跑男經公墓「疑噎到倒地」　送醫不治
變換車道未打方向燈　他連收21張3000元罰單
緬甸19歲少女遭開棺挖屍！　軍警「血手套」掛墓碑
福原愛出軌為何日本人比台灣人更氣？網點破關鍵：這很嚴重
快訊／台中資訊盃路跑　1跑者疑「噎到」倒地命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

王美花「鑿井取水」救竹科　李鴻源：精密儀器承受得了？

「看起來像鳳梨就好」惹眾怒！　鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

祈雨法會前夜「中台灣大雨」！彰化下爆　網嗨喊：有救了

蔡英文：每年花1千萬實現「0到6歲國家一起養」

朱立倫憂勞保5年後破產「虧3276億」　連兩日批蔡政府別再擺爛

蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」：天公伯聽到後趕快來了一場大雨

珍愛桃園藻礁公投連署書超標　潘忠政：中油應立即停工＋開公聽會

台中港北堤首辦全國海洋友善釣魚賽　蔡其昌：落實海洋國家名號

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

台南廢墟探險撞見白骨骷髏屍！　身旁遺書「善心人士啟」惹鼻酸

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

王美花「鑿井取水」救竹科　李鴻源：精密儀器承受得了？

「看起來像鳳梨就好」惹眾怒！　鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

祈雨法會前夜「中台灣大雨」！彰化下爆　網嗨喊：有救了

蔡英文：每年花1千萬實現「0到6歲國家一起養」

朱立倫憂勞保5年後破產「虧3276億」　連兩日批蔡政府別再擺爛

蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」：天公伯聽到後趕快來了一場大雨

珍愛桃園藻礁公投連署書超標　潘忠政：中油應立即停工＋開公聽會

台中港北堤首辦全國海洋友善釣魚賽　蔡其昌：落實海洋國家名號

「高度警惕」反對台獨　包承柯：這是一個很重要的訊號

314訂起來！特搜3間情人房促銷「一人免千元、送彩妝禮盒」

高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

3月必拍「黃花風鈴木」　台中市31處賞花點一圖看懂

邵雨薇當媽了！　雙手抱娃「露慈母笑」畫面曝光

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

甜點控必追！苗栗隱藏版山中玻璃屋　限定草莓銅鑼燒酸甜迷人

奧斯塔羅12星座一周運勢0308-0314　牡羊產生不信任感、處女錢包吃緊

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

政治熱門新聞

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

蔡英文：每年花1千億實現「0到6歲國家一起養」

鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

朱立倫連兩日批蔡政府別再擺爛

新北最正副發言人參選？侯友宜：戴湘儀潛力無窮

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」

羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

江啟臣成功慰留鄭麗文　國民黨、立院黨團沒有「少康派」　

刪Q危機延燒　林飛帆籲國民黨：停止這樣的行為

曾奪高階警官「特等射手」轟動一時　侯友宜不敵金牌女選手

雙魚天秤「掌控」國會　太衝動當不上立委

洪申翰曾喊「非核減煤救藻礁」　王鴻薇酸：入了黨還敢多說一句嗎？

更多熱門

相關新聞

寶二水庫剩12%　經濟部開放鑿井取水

寶二水庫剩12%　經濟部開放鑿井取水

水情持續吃緊，日前才以有外媒根據寶山水庫、寶山第2水庫的蓄水量推測，「竹科恐在30~60天後斷水」，事後科管局也發出聲明澄清，水情的確險峻不樂觀，但還未到「30~60天後斷水」的情況。今日上午幾聲雷響後，北部地區陸續下起了大雨，不過這對寶山水庫、寶二水庫仍是杯水車薪，令人憂心。

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」

「鑿井取水」為廠商主動提出　經濟部：去年就做好抗旱準備

「鑿井取水」為廠商主動提出　經濟部：去年就做好抗旱準備

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

關鍵字：

竹科王美花李鴻源

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

小薰當媽了！兒子今年上大學

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

長髮妻「穿睡衣」上床！丈夫一看嚇軟

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

莊凌芸媽：再看到妳卻是冰冷遺體

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面