王美花「鑿井取水」救竹科　李鴻源：精密儀器承受得了？

▲李鴻源。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

國內水情告急，用水量大的新竹科學園區也受到影響，然而經濟部長王美花受訪時卻表示可「鑿井取水」。對此，台大土木系教授、前內政部長李鴻源就指出，鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估，希望鑿井是用在最後一步，萬一鑿井造成地盤下陷，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？

針對水情吃緊「鑿井取水」問題，李鴻源昨天出席網路新聞節目《互動直播LIVE》表示，在旱災時用地下水，在非常必要時以前是有做過，但那是少量的抽地下水。

他表示，假如科學園區評估一天至少20、30萬噸，需要的是一座水庫，那就不只是在談鑿井，而是要用專業的角度來看。假設科學園區一天需要30萬噸水量，那新竹地底下有沒有這樣的含水層，也就是3000萬噸的地下水庫。

李鴻源提出疑問，竹科附近的地質結構若在這麼短的時間，一天快速抽出20、30萬噸的水，會不會引起地盤下陷？萬一引起地盤下陷，造成不均勻層出現的時候，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？所以鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估。

李鴻源指出，「鑿井取水」不得已的短期措施，若要撐到梅雨季到來 ，那就不是短期措施，它所鑿的仍是深井、大井。總之應把這些問題弄清楚之後，再來談鑿井。

李鴻源也提到，希望鑿井是用在最後一步，因為可能造成的地層下陷，不是大家有辦法承擔的，除非不得已，抽少量的水一兩天，不過竹科用水是大量用水，一天30萬噸。

至於缺水問題，李鴻源則建議，可汙水再利用，例如直接使用八里的汙水處理廠，可穩定的在兩年內1天提供40萬噸，成本只有「海水淡化」的一半，而且不會有抗爭，政府還會賺錢，還是要回歸專業來看。