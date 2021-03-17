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綠委批「踩藻礁」探勘　江啟臣痛心：民進黨只剩政治攻擊

▲▼蔡英文探勘藻礁。（圖／取自珍愛藻礁公投發起人潘忠政臉書）

▲蔡英文2013年探勘藻礁。（圖／取自珍愛藻礁公投發起人潘忠政臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委鄭運鵬批評立法院衛環委員會考察團帶頭踩藻礁，但召委陳玉珍澄清，她早已詢問過珍愛藻礁公投發起人潘忠政，也秀出總統蔡英文2013也踩在藻礁上探勘的照片反擊。國民黨主席江啟臣17日中常會上痛心表示，考察原本是政府和民間溝通的最佳機會，民進黨卻仍以政治攻擊為優先考量，令人遺憾。

江啟臣表示，前天，立法院社福衛環委員會，依法辦理藻礁現場考察，本應該是相關行政單位與立法部門、人民團體溝通的絕佳機會。民進黨卻仍以政治攻擊為優先考量，令人遺憾。

江啟臣呼籲，若真擔心考察對於藻礁的破壞，就更應該支持公投案，民進黨黨團更應該支持，接下來國民黨團的提案，立即停止第三接收站的工程，凍結開發案，留待8月28日公投結果出爐後，再依照人民的意志來做決定，而不是批判軟膠鞋，卻縱容怪手對於藻礁的破壞。

「我們更心痛，過去在野的民進黨，對於直接民權的吹捧推動，現在已經完全轉變為對於民意的防堵。」江啟臣說，再次重申，不論是人民團提所提出的核四公投、藻礁公投，或是國民黨主導的食安公投、公投綁大選公投，都是期望透過直接民權的行使，讓人民來解決施政僵局，讓人民來決定國家發展的方向，「我們呼籲，民主進步黨的民主進步，不應該只是徒具虛名！」

江啟臣指出，再次提醒執政的民進黨，國民黨執政時期「封存核四」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變，反倒是過去曾推動核四公投的民進黨，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，才應該說明自己立場轉變的原因。

江啟臣說，目前，人民團體自主推動的核四公投已經成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對於核能政策的承諾。國民黨身為曾經的決策者，以及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

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