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雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

▲防災士培訓於研習中心開訓。除婦聯會主委雷倩及與縣長張麗善表達防災士培育重視，台灣大學土木系教授李鴻源親臨現場擔任培訓顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「防災士培訓」今日開訓，台灣大學土木系教授李鴻源親臨現場擔任培訓顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣記取921地震重災，2019年培訓50名防災士，今年二度由婦聯會優先提供雲林縣100名防災士培訓名額，於今（11）日假教師研習中心開訓。除婦聯會主委雷倩及與縣長張麗善表達雲林縣對於防災士培育之重視，為現場參與訓練之老師及社區民眾表達肯定外，台灣大學土木系教授李鴻源親臨現場擔任培訓顧問。

1999年921地震雲林縣斗六中山國寶、觀邸大樓倒塌及草嶺大走山，造成80餘人罹難慘劇，雲林縣消防局認為應記取教訓，更需有高度防災準備，以因應災變，在婦聯會的支持下提供包含85名國中小教師及15社區推舉之防災人員，透過「防災士培訓」經學術科測驗考取證照，結合消防局演習累積實戰經驗，藉此將防災推廣社區。

雲林縣消防局指出，防災士培訓是培養雲林縣社區針對地震應變之「自助及互助」防災能力，提升社區自主防救災能量及韌性。而此次特別以「從教育面出發」之概念，為全台首創，直接培植國中小學老師為種子教官，透過學校老師為主體之培訓，從學校教育面紮根，可更加速遍地開花之能量。
雲林縣長張麗善勉勵參訓人員，期訓練完成取得認證後，能成為民間防救災工作的種子，協助推廣災害防救工作，使雲林縣能在災防工作全力前行，打造「幸福雲林，安心守護」的目標，未來將再逐步辦理並增加參訓人員名額，普及防災士，使防災成為一種態度。

▲防災士培訓於研習中心開訓。除婦聯會主委雷倩及與縣長張麗善表達防災士培育重視，台灣大學土木系教授李鴻源親臨現場擔任培訓顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防災士培訓於研習中心開訓。除婦聯會主委雷倩及與縣長張麗善表達防災士培育重視，台灣大學土木系教授李鴻源親臨現場擔任培訓顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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