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年節將至湧人潮　雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

▲雲林縣長張麗善親自抽檢查驗大賣場滅火器。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善親自抽查檢視大賣場滅火器。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節在即，各大賣場每到此時往往都是擠滿人潮，因雲林縣斗六市家樂福大賣場為本縣頗具規模之大型商場，即便平日亦是人潮出入眾多，為此，雲林縣縣長張麗善今（26）日帶領消防局、建設處團隊進行聯合抽查。

此次主要檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定，以及業者自衛消防編組初期應變能力、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區劃是否受破壞或拆除及是否有違規使用等事項，雲林縣政府指出，希望提供縣民買的安心、吃的放心且安全無虞的購物環境。

雲林縣消防局長林文山表示，消防局在去年整年度針對縣轄商場、市場、超級市場、百貨商場等大賣場共計檢查家次539家次、其中不合格家次55家次，均開立限期改善通知單要求立即改善。

▲雲林縣長張麗善親自抽檢查驗大賣場滅火器。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲此次主要檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善呼籲，公共場所業者應加強本身自衛消防編組演練，於火災發生初期消防人員抵達前，可由內部員工啟動自衛消防編組，迅速進行狀況判斷，初期滅火，且安全、有效率的引導購物民眾疏散，能使人命傷亡降至最低。

雲林縣消防局提醒，公共場所業者在春節期間除了應規劃消費的安全動線，更應切勿擅自囤積貨物在防火避難設施及通道上，影響購物民眾的公共安全，讓民眾能安心購物，快樂平安度過農曆春節。

▲雲林縣長張麗善親自抽檢查驗大賣場滅火器。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲此次主要檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定，以及業者自衛消防編組初期應變能力。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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