失蹤人口家屬採DNA！　雲林警重燃尋親家屬希望

▲眾裡尋他千百度，那人卻在資料庫，雲林縣警局派員溝通失蹤人家屬，採集直系血親家屬DNA，送「法務部法醫研究所資料庫」進行親緣比對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2018年於廢棄大樓發現一具白骨遺骸，失蹤人口家屬聯繫警方將DNA送鑑，雖與該具白骨無親屬關係，但卻在「無名屍資料庫」內，意外比中13年前在台北市發現的無名屍資料相符，找到父親。雲林警局現針對報案失蹤未尋獲之家屬，派員採集直系血親家屬DNA，送資料庫進行親緣比對，讓許多家屬重新燃起找回親人的希望。

雲林縣曾於3年前某大樓進行拆除工程時發現一具白骨遺骸，經公布現場衣褲、皮夾、手錶、收音機、香菸盒等物品照片供民眾指認，立即有失蹤人口家屬向警方聯繫，懷疑該具白骨為失蹤多年的父親，經警方採取家屬DNA送鑑，鑑定結果雖與該具白骨無親屬關係，但卻在法醫研究所無名屍資料庫內，意外比中13年前在板橋藝術公園高鐵蓄水池所發現無名屍建檔資料，即為該位失蹤人口家屬失蹤已久的父親，也讓企盼的家屬能一償尋親的宿願。

雲林縣警察局指出，失蹤人口協尋是警察重要工作之一，警方除在家屬報案後協尋，確保失蹤者能在最短時間內尋獲，對於失蹤多時仍未能尋獲之親人，亦是不放棄任何機會，上窮碧落下黃泉，因此，雲林縣警局長朱宗泰特別指示鑑識科除對縣內長者及身心障礙人士加強指紋捺印建檔外，更進一步要求對於縣內已報案失蹤人口迄今仍未尋獲之家屬，派員溝通後採集直系血親家屬DNA，送「法務部法醫研究所資料庫」進行親緣比對。

警察局長朱宗泰表示，目前雲林縣通報失蹤尚未尋獲人數為144人，經所轄各分局員警主動積極逐一拜訪溝通之下，目前已有25位直系血親家屬同意並接受DNA之採集送鑑，由於失蹤時間愈長，愈增加比對之困難度，因此警察局呼籲民眾家中有失蹤人口待協尋需求時，可逕與警察局鑑識科（05-5320259）連絡，讓失蹤家人都能早日找到回家的路。

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