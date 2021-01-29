異鄉人結緣雲林　捐贈自動心肺復甦機造福鄉里

▲三春機械總經理李丁財為台南人，因公司至斗南鎮擴廠就此與雲林結緣，與夫人蕭芷榆女士捐贈自動心肺復甦機，助益於提升雲林縣緊急醫療品質及搶救人命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

三春機械總經理李丁財為台南市麻豆人，與夫人蕭芷榆女士捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機1組，作為消防救護到院前緊急救護使用，助益於提升雲林縣緊急醫療品質及搶救人命。今（29）日於雲林縣政府辦理自動心肺復甦機捐贈儀式，由縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀。

1991年李丁財與夫人蕭芷榆考量時代進步及工廠未來產業之需求，為求永續經營及拓展需求，從桃園總公司至斗南鎮擴廠，就此與雲林結緣，李丁財先生深知消防人員、義消等戮力地方救災、救護及宣導的勤務工作，更了解心肺功能停止患者的救護案件，如果搭配自動心肺復甦機，更能有效提升到院前功能停止患者到院前的急救成功率。

三春機械總經理李丁財因此拋磚引玉捐贈雲林縣消防局斗南消防分隊自動心肺復甦機1組，冀望能夠將到院前心肺功能停止患者之急救成功率再往上提升，造福更多的雲林縣縣民。雲林縣消防局指出，OHCA救護案件需救護人員3名出勤，自動心肺復甦機優點可節省出勤人力，此外準確的深度及速率按壓，效率比人工來的精確，不會有深度及速率不足問題。

雲林縣消防局說明，目前雲林縣24分隊中有22分隊配有自動心肺復甦機，未來朝每部線上救護車都將其列為標準配備，除前述自動心肺復甦機外，消防局已於2020年底在28台線上救護車都配有12導程心電圖機，提供到院前救護車心電圖與連結醫院，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務，一直是雲林縣政府努力的目標。

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