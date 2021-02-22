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高中女薯條炸一半上廁所...廚房起火！住警器狂響一家九口逃生

▲三樓的屋主聽到住警器發出警報聲響，下樓前往廚房查看，驚見油鍋跟排油煙機已起火燃燒，立刻打119報案，並通知屋中ㄧ家三代同堂2、3樓家屬一共9人順利逃生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三樓的屋主聽到住警器發出警報聲響，下樓前往廚房查看，驚見油鍋跟排油煙機已起火燃燒，立刻打119報案，並通知屋中ㄧ家三代同堂2、3樓家屬一共9人順利逃生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉一戶民宅於本月4日發生火警，因屋主女兒在1樓廚房炸薯條，不慎引發火警，案發當時住警器警笛大響，引起三樓的屋主注意而下樓查看，即呼喊屋內8人成功逃生，同時打119報案。雲林縣消防局表示，2021年至今住宅警報器成功發報案例計4件，呼籲民眾可於每一居室各裝一顆住警器，保護居家安全。

此案發生於本月4日，火警發生當下屋主女兒16歲女兒在1樓廚房炸薯條，期間離開去上廁所，此時引發廚房火警，在三樓的屋主聽到去年獲補助裝設於1樓走廊住警器發出警報聲響，下樓前往廚房查看，驚見油鍋跟排油煙機已起火燃燒，立刻打119報案，並通知屋中ㄧ家三代同堂2、3樓家屬一共9人順利逃生。

雲林縣消防局指出，一家九口幸運靠住宅用火災警報器的成功鳴報順利避難逃生免於遭受祝融之災，四湖鄉民2020年在鄉長蘇國瓏籌備經費全面補助及雲林縣消防局人員努力下已達成全鄉每戶皆有安裝住警器，「安裝住警器，安全有保庇」，於這場災害得到應證。

根據統計住宅火災最常發生的原因不外乎「電氣因素」、「敬神祭祖」及「爐火烹煮不慎」，請縣民謹記「用電安全5不1沒有原則」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不常插、電器旁不放物品；以及，沒安全標章的電器不用，另，燒金紙或烹煮食物時應落實「人離火熄」等觀念，預防火災發生才是居家防火安全之上上之策。

雲林縣消防局表示，雲林縣近2年已提升46.29%住警器安裝率。2020年住警器成功發報件數亦達12件，今年1月迄今已有4件成功發報案件，可見裝設住警器之重要性。雲林縣消防局開放縣民符合弱勢族群、行動不便者或高風險建築物等相關資格可至居住地消防隊申請補助安裝，亦呼籲民眾若經濟能力允許亦請於每一居室各裝一顆住警器，保護家中成員居家安全。

▲三樓的屋主聽到住警器發出警報聲響，下樓前往廚房查看，驚見油鍋跟排油煙機已起火燃燒，立刻打119報案，並通知屋中ㄧ家三代同堂2、3樓家屬一共9人順利逃生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲炸薯條不慎引發火警，案發時住警器警笛大響（箭頭處），引起三樓的屋主注意而下樓查看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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