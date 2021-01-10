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「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

▲「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「回去啦！我不要看到妳，我心情還沒回來。」雲林縣某國中一位專任女老師，在課堂上當同學面前將一位女學生趕出視聽教室。家長J小姐表示，該名教師曾對著女兒罵：「不會站好嗎？站那個死人樣」，今日提供孩子矯正脊椎側彎的療程照片，傷心說，「如果是善意問孩子是不是什麼地方不舒服，那一切都會不一樣。」

J小姐今日敘述，S姓女音樂老師除了對女兒說「回去啦、我不要看到妳，我心情還沒回來」，更曾背著女學生對其他合唱團員說壞話，而因為合唱團是單純為了比賽取得加權分數於2020年9月臨時成軍，並在11月11日縣立比賽後即解散，團員並非都是同一班級學生，該名老師行為造成不理解的其他班學生對女兒投射異樣眼光，也會在遇到時調侃，「哎喲，公主病的來了。」

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▲「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲J小姐今日提供孩子矯正脊椎側彎的療程照片，傷心說，「如果是善意問孩子是不是什麼地方不舒服，那一切都會不一樣」。（圖／記者蔡佩旻攝）

J小姐說明「死人」、「死魚」一開始不是針對女兒，而是對著合唱團二部的學生們罵，10月30日早上到校確認是否有誤會，卻遭推拖迴避便離開，當日下午女兒即被S老師請到教室外單獨對談，質問「妳回家向妳媽媽亂講什麼話」，過程約數十分鐘，此後便多次在視聽教室上課中罵女兒，J小姐再度向學校反應，也因一句「媽媽你沒證據不要亂講話，不然我會告你」，才會攜帶錄音筆去學校，也讓老師將女兒趕出教室的行為曝光。

S老師行為造成曾有同儕罵女兒「腦麻」、「公主病」的狀況，J小姐指出，女兒因害怕上學面對同學、S教師而出現焦慮症狀，現於台大雲林分院兒童心智科就診，每周需接受心理醫師治療；而脊椎側彎的療程除了定期回診，也讓女兒穿著矯正衣。如果老師是以關心孩子的角度，糾正前先詢問而不是劈頭謾罵，那結局就不會是這樣。

▲「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午校長傳訊表示，這段期間孩子的所有就診費用，校友會理事長可以協助支付。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午校長傳來LINE訊息，「未來學校一定會作好更完善的學生輔導機制，霸凌調查小組下週就會啟動調查，外聘教育部該領域人力資料庫專家辦理。專任輔導老師每週一次的二級晤談輔導繼續辦理；校友會理事長很關心孩子的醫療就醫情形，表示這段期間孩子的所有就診費用可以協助支付，是否能請接受理事長對學弟妹的關懷心意呢？」

「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。

▲「我只希望不要再有其他孩子在遭受同樣對待」J小姐表示，會向校長拒絕校友會理事長的好意，畢竟揭露教師不適當管教方式及霸凌行為，本意並不是索取任何賠償或是有討要醫療費用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣某縣立中學成立合唱團，委請該校S姓女老師為團練指導，19名團員課分從多班級集合到視聽教室練唱。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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