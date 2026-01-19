西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

▲評審老師逐一檢視學童燈籠作品，從構圖、色彩到故事性細細討論。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

濁水溪沿岸最盛大、浪漫的西螺媽祖迎春燈會邁入第七個年頭，橫跨濁水溪兩岸串聯雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六，以及彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等鄉鎮，合計近60所中小學學童，加上學齡前親子共同參與，今年彩繪燈籠參賽件數逼近5000顆。孩子們用畫筆畫出對新年的想像，對土地與信仰的祝福。

為了讓孩子的創作被更慎重地對待，今年燈籠評選延續高規格陣容，邀請甫獲第59屆國軍文藝金像獎銀像獎、長年以太平媽信仰文化與家庭情感為創作核心的藝術家蘇慧棉；雲林文化藝術貢獻獎得主、擅長以明亮色塊與簡約空間表現情感流動的高惠芬；雲林重要水墨與水彩創作者湯嘉明；以及擁有多年繪畫教學與創作經驗的萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧，共同擔任評審。

▲彩繪燈籠完成後集中整理，等待迎春燈會期間陸續掛上街頭，為西螺夜空添上童趣色彩。（圖／記者游瓊華翻攝）

蘇慧棉在評選過程中，看見許多作品不只是孩子一個人的畫，而是家長陪在一旁留下的線條與修補的顏色，畫面裡藏著故事，也藏著祝福與願望。她說，這些燈籠還沒掛上，就已經充滿溫度，等高掛在福興宮前，將不只是裝飾，而是把孩子的心意一盞一盞點亮。

高惠芬觀察，今年作品的整體完整度與表現力都有明顯提升，尤其國中組讓人眼睛一亮，構圖與色彩已能清楚表達情感，顯見孩子們對燈籠創作的投入程度逐年加深。湯嘉明則特別注意到不少以「馬」為主題的作品，不論是故事性或色彩運用，都巧妙結合年節意象與福興宮信仰，讓不同年齡層的人，都能在畫面裡找到共鳴。

許阿巧也指出，迎春燈會讓親子共同創作成為習慣，不只培養孩子的藝術興趣，也讓地方文化在一年年的累積中，慢慢長出屬於西螺的認同感。在正式點燈前，街道仍在準備、燈籠仍在等待，但孩子們的畫已經完成，祝福也已寫好。彩繪燈籠將在燈會期間一盞一盞掛上街頭，與數萬盞傳統燈飾交織成夜空風景，預期再度吸引海內外大量信眾與遊客專程前來。

