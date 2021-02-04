　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

▲雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節連假將至，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年，義消總隊顧問團長謝帝旺、副團長林明期更於春節期間自掏腰包致贈備勤所需慰問品，讓執勤的打火弟兄們感受到滿滿的關懷之意。

義消總隊顧問團長謝帝旺表示，非常感謝雲林縣警義消在過去一年來不遺餘力守護民眾生命財產及安全，年關將近，準備慰勞品來打氣支持，也祝福大家新的一年能夠平平安安。共備有春安福袋3千個、平安保溫瓶1586個、消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備高山茶葉100斤、副團長林明期提供咖啡禮盒800盒等，更有薑母鴨及乾糧泡麵。

▲雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣義消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備高山茶葉100斤。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局今年春節專案協勤工作實施期程自2021年2月5日至2月19日止，以「預防火災、搶救災害、緊急救護」三大工作主軸，持續強化救災整備措施，以確保春節期間防救災效能。雲林縣長張麗善感謝所有消防及協勤民力經年累月為救災工作所作的貢獻與付出，給予高度肯定與嘉許，同時期勉各執勤同仁持續展現服務民眾之用心。

雲林縣長張麗善表示，農曆春節期間將加強宣導民眾居家用火用電安全，呼籲民眾在圍爐或使用燃氣熱水器時應確保室內通風，避免一氧化碳中毒；另外雲林縣住宅用火災警報器安裝率已由18%提升至63%，其中有25件火災因裝設有住宅用火災警報器，並成功鳴叫警示，致能及時化解危機，也呼籲經濟能力允許的鄉親們能自行安裝，保障自我生命財產安全。

▲雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善感謝義消同仁於過年期間全年無休，前往並代表贈送寓意平安的保溫瓶。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場　鎮長穿太空裝亮相

►西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝　神秘善心人捐3萬片籲共同護持

►張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

►西螺福興宮擴大佈置燈廊7百米　祈福民眾不用擠在同一條街賞燈

►年節將至湧人潮　雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
生第2胎以上唸公幼「免學費」！　8月起加碼催生
快訊／買手搖飲中千萬！13張千萬發票「完整清冊」公布
快訊／國道1號嚴重車禍！　女駕駛頭破裂1死3傷
鐵達尼號為何至今無人打撈？科學家曝關鍵：千萬別碰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

空中宣導春安　斯儀仙分局長親自上陣展現好聲音！

美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈龍高掛　拍照打卡熱門景點

居家提前大掃除　台水六區處：春節用水不用愁

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

資深教官開課教CPR　附設嬰幼兒托育…半小時後保母全累趴

加強重要節日工作首日　善警護果防竊確保農機具安全

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

空中宣導春安　斯儀仙分局長親自上陣展現好聲音！

美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈龍高掛　拍照打卡熱門景點

居家提前大掃除　台水六區處：春節用水不用愁

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

資深教官開課教CPR　附設嬰幼兒托育…半小時後保母全累趴

加強重要節日工作首日　善警護果防竊確保農機具安全

美股強彈是死貓跳？ 專家示警：後面將會有驚人跌勢

加碼催生！政院拍板　8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

馬刺末節大逆襲贏球　波波維奇：球員堅持精神印象深刻

最新！全台「特色超商」一次看　療癒寶可夢、史努比打棒球Q爆

拜登上任首次「美軍艦穿越台海」　陸外交部：隨時應對威脅挑釁

「明倫社宅」店面打9折再找租客　房仲：月租14萬有難度　

LINE純網銀獲准開業！　最快3月中試營運

橘色集團旗下按摩店傳撤仁愛圓環　留300坪空店房東急招租

密閉空間作業危險高　職安署：雇主必須落實2步驟防範職災

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

台南市議會慰間警察局

更多熱門

相關新聞

異鄉人結緣雲林　捐贈自動心肺復甦機造福鄉里

異鄉人結緣雲林　捐贈自動心肺復甦機造福鄉里

三春機械總經理李丁財為台南市麻豆人，與夫人蕭芷榆女士捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機1組，作為消防救護到院前緊急救護使用，助益於提升雲林縣緊急醫療品質及搶救人命。今（29）日於雲林縣政府辦理自動心肺復甦機捐贈儀式，由縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀。

花蓮崩壁摔落受困13天！聽障男靠冷靜獲救

花蓮崩壁摔落受困13天！聽障男靠冷靜獲救

雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

屏東消防歐建宏、義消王朝旗獲「鳳凰獎」楷模

屏東消防歐建宏、義消王朝旗獲「鳳凰獎」楷模

119消防節　屏縣政府消防局表揚績優人員

119消防節　屏縣政府消防局表揚績優人員

關鍵字：

雲林縣消防局春節專案義消

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

男大生「返台東確診」　陳時中回應

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面