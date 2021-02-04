消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

▲雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節連假將至，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵為感謝義消同仁於過年期間全年無休、守護縣民生命財產安全前往打氣及提前拜個早年，義消總隊顧問團長謝帝旺、副團長林明期更於春節期間自掏腰包致贈備勤所需慰問品，讓執勤的打火弟兄們感受到滿滿的關懷之意。

義消總隊顧問團長謝帝旺表示，非常感謝雲林縣警義消在過去一年來不遺餘力守護民眾生命財產及安全，年關將近，準備慰勞品來打氣支持，也祝福大家新的一年能夠平平安安。共備有春安福袋3千個、平安保溫瓶1586個、消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備高山茶葉100斤、副團長林明期提供咖啡禮盒800盒等，更有薑母鴨及乾糧泡麵。

▲雲林縣義消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備高山茶葉100斤。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局今年春節專案協勤工作實施期程自2021年2月5日至2月19日止，以「預防火災、搶救災害、緊急救護」三大工作主軸，持續強化救災整備措施，以確保春節期間防救災效能。雲林縣長張麗善感謝所有消防及協勤民力經年累月為救災工作所作的貢獻與付出，給予高度肯定與嘉許，同時期勉各執勤同仁持續展現服務民眾之用心。

雲林縣長張麗善表示，農曆春節期間將加強宣導民眾居家用火用電安全，呼籲民眾在圍爐或使用燃氣熱水器時應確保室內通風，避免一氧化碳中毒；另外雲林縣住宅用火災警報器安裝率已由18%提升至63%，其中有25件火災因裝設有住宅用火災警報器，並成功鳴叫警示，致能及時化解危機，也呼籲經濟能力允許的鄉親們能自行安裝，保障自我生命財產安全。

▲雲林縣長張麗善感謝義消同仁於過年期間全年無休，前往並代表贈送寓意平安的保溫瓶。（圖／記者蔡佩旻攝）





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