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雲林「土惡霸」砸門潑漆太囂張　網PO地方社團...警速逮8人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名網友於臉書各地方社團貼文指出，虎尾「土惡霸」出沒，不僅傷人砸車更接著至被害人另一處所毀損大門鐵門，並持油漆潑灑鐵門及庭院，歡迎警察機關查辦。警方於網路巡邏時發現極為重視，文述之人囂張行徑視公權力於無物，虎尾警分局即成立專案並聯繫被害人製作警詢筆錄，並報請檢察官指揮偵辦。

▲警方出動大批警力，兵分多路帶回蔡姓主嫌等8名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方出動大批警力，兵分多路帶回蔡姓主嫌等8名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此案由雲林地方檢察署檢察官葉喬鈞檢察官指揮偵辦，警方經調閱案發2處周邊監視錄影比對，發現6部車輛涉案，雖均遮蔽車牌，但警方仍極力以車追人後，迅速查得犯嫌身分立即報請檢察官核發拘票，兵分多路同步執行查緝，將蔡姓主嫌（28歲，無前科）等8人緝捕到案，並於涉案車內查扣作案棒球棍2枝。

▲警方出動大批警力，兵分多路帶回蔡姓主嫌等8名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方說明針對影片中約20多人警方將均持續突破再查緝，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，蔡姓主嫌與被害人有債務糾紛，聯繫另外7人在快速道路虎尾交流道集結後，至被害人市區內住家，分持棍棒砸毀被害人自小客車及住家，造成被害人及附近鄰居驚恐走避，蔡嫌等8人經警方逮捕後，已無當時作案時之囂張氣焰，警方於偵詢後依妨害秩序、傷害及毀損罪移送地檢署偵辦。

▲警方出動大批警力，兵分多路帶回蔡姓主嫌等8名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡嫌等8人經警方逮捕後，已無當時作案時之囂張氣焰，警方於偵詢後依妨害秩序、傷害及毀損罪移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對影片中約20多人警方將均持續突破再查緝，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。虎尾警分局將針對犯罪嫌疑人背景繼續清查，並查扣手機以追緝幕後主事者，並針對賴以維生酒店等行業及經常聚集處所，加強路臨檢勤務作為，蒐集不法事證，朝組織犯罪治平方向蒐證，以徹底打擊瓦解該犯罪集團，絕不容許暴力犯罪在本轄發生，以維護民眾生命、財產安全。

▲警方出動大批警力，兵分多路帶回蔡姓主嫌等8名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友貼文並附影片指出，「林姓男子因有吳姓二兄弟相挺，在自家經營酒店內打自己人，7日晚更糾眾到被害人家砸車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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