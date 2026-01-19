　
地方 地方焦點

台西鄉公所公開抽籤查財產　廉政作業回到陽光下

▲台西鄉公所透過制度化與生活化作業，逐步累積民眾對廉能政府的信任。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲秘書林彥志隨機抽出實質審查對象，相關作業全程留存紀錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為落實陽光法案精神，強化廉能治理的制度運作，雲林台西鄉公所今（19）19日辦理114年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對的公開抽籤作業。相關程序於考績及甄審委員會中進行，在委員共同見證下，由秘書林彥志隨機抽出審查對象，透過公開透明的方式，檢視制度是否確實運轉，也讓廉政工作回到日常行政節奏之中。

台西鄉公所說明，依據法務部規定，公職人員財產申報須辦理一定比例的實質審查，抽籤比例為10%。今年度台西鄉公所應申報的主管共4人，經公開抽籤後，抽出1人接受實質審查，同時進行前後年度財產申報比對，以確認申報內容的完整性與一致性。整個過程均依程序進行，並留下紀錄，確保外界可受檢視。

公所政風室主任陳大中表示，為降低申報錯誤與疏漏風險，廉政署近年推動定期財產申報授權服務，申報義務人只要完成授權，即可直接下載個人財產資料進行申報，不僅節省查調時間，也能減少因資料不齊而遭裁罰的情形。今年台西鄉公所定期申報義務人全數採用授權方式完成申報，顯示制度逐漸被基層公務體系所熟悉與接受。

▲台西鄉公所透過制度化與生活化作業，逐步累積民眾對廉能政府的信任。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲背包象徵責任，台西公所公開抽籤檢視財產申報制度（圖／記者游瓊華翻攝）

在抽籤作業進行之餘，政風室也結合廉政宣導，提醒與會人員留意近期詐騙手法，宣導普發現金一萬元相關的「反詐四不守則」，包括不點擊、不填寫、不匯款、不轉傳，避免因一時疏忽落入詐騙陷阱；同時也簡要說明「公益揭弊者保護法」的立法精神與適用重點，協助公務人員理解未來在揭弊制度中的權利與責任。

秘書林彥志指出，財產申報抽籤是每年例行且不可或缺的作業，也是陽光法案中具體落實廉政要求的重要環節。制度的目的並非懲處，而是透過誠實申報與定期檢視，建立公職人員自我約束的文化，進而提升民眾對公部門的信賴。他也提到，過去不少申報義務人對「中籤」心情緊張，今年特別準備背包致贈中籤同仁，象徵公務員在肩負公權力的同時，也承載著社會對清廉行政的期待。

台西鄉公所表示，透過公開抽籤、制度說明與生活化的宣導方式，讓廉政工作不再只是書面規定，而是成為日常行政的一部分，期盼在持續落實制

▲台西鄉公所透過制度化與生活化作業，逐步累積民眾對廉能政府的信任。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲政風室於抽籤現場同步進行反詐騙與公益揭弊者保護法宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


