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雲林私立幼稚園傳虐童「睡壁櫃」　校方含淚喊冤：孩子鑽進去玩

▲臉書社團《靠北幼稚園》日前有網友貼出一張雲林縣某幼兒園的幼童躺在棉被櫃中圖片，指控教師「讓小朋友睡在櫃子內」等疑似虐童事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臉書社團《靠北幼稚園》日前有網友貼出一張雲林縣某幼兒園的幼童躺在棉被櫃中圖片，指控教師「讓小朋友睡在櫃子內」等疑似虐童事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臉書社團《靠北幼稚園》日前有網友貼出一張雲林縣某幼兒園的幼童躺在棉被櫃中圖片，指控教師「因孩子頑皮，抱孩子到櫃子上坐著，甚至讓小朋友睡在櫃子內」等疑似虐童事件。雲林縣政府教育處獲報後派員徹查中，尚未發現有虐童情事。校方無奈表示，是孩子進去玩，教師覺得可愛拍下來，傳到校外人士手上，卻成為子虛烏有的指控。

雲林縣一家開設32年的私立幼兒園，3月8日遭網友貼出幼童躺在櫥櫃中照片，指出「某雲林縣私立x來幼兒園，某班級的老師因為小孩子頑皮，老師把小朋友抱到櫃子上坐著，甚至還讓小朋友睡在櫃子裡面，經過看到實在很不忍心，有時候園所升旗時，在外頭看到這名老師生氣小朋友，不是用按摩手指頭就是扯耳朵方式」。

《ETtoday新聞雲》今實際前往查證，幼兒園黃姓董事長出面澄清表示，圖中孩子為幼幼班學童，午休時間孩子們一一從棉被櫃中取出自己的睡墊及被子，而那孩子的睡墊是最下面一個，當大家都拿走之後，教師喚來孩子，孩子調皮鑽進去玩，另名老師進來看到覺得好可愛，隨手拍下紀錄，拍完照片孩子就出來正常午睡了，該張圖片之後與友人分享，未料圖片傳出去，校外人士未查明始末，逕自ＰＯ文編造虐童控訴。

▲臉書社團《靠北幼稚園》日前有網友貼出一張雲林縣某幼兒園的幼童躺在棉被櫃中圖片，指控教師「讓小朋友睡在櫃子內」等疑似虐童事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲幼兒園董事長指著圖片中學童的記憶墊表示，圖片中的孩子的睡墊是記憶型，孩子力道小不好折，所以教師才放在最下面，讓孩子不用費力折疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

董事長含淚表示，創校32年盡心盡力給孩子與家長最好，校譽有口皆碑，可以個人名譽擔保，絕無虐童。董事長提到，兩名教師因此事件造成一向校譽良好的園所蒙上虐童疑雲，爭相向園所引咎辭職，校方考量如教師因虐童事件辭職，往後造成兩位老師幼教之路影響莫大，莫須有的事情不能讓教師委屈。目前2位原教師繼續教學，校方加強關注教學狀況。

校方表示，事件發生以來引發家長詫異詢問事件真假，該幼童家長理解圖片外傳造成誤會，並未加以苛責園方。針對網友子虛烏有的控訴，影響校譽深遠，校方不排除循法律途徑維護校譽。也希望該名爆料網友如對校方教學有疑慮，歡迎入園暸解以澄清虐童疑雲。

雲林縣政府教育處表示，從網路獲知訊息隨即派員前往幼兒園調查，事件雖在調查中，至今尚未查獲有虐童相關情事，對於校方遭指控的報告持保留態度，將持續以虐童方向持續關注、突擊稽查，也會與家長、幼兒面訪了解受教狀況，以不冤枉、不寬貸秉持公正調查。教育處也表示，該幼兒園從未有學童受虐相關投訴。

▲臉書社團《靠北幼稚園》日前有網友貼出一張雲林縣某幼兒園的幼童躺在棉被櫃中圖片，指控教師「讓小朋友睡在櫃子內」等疑似虐童事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《ETtoday新聞雲》今日突擊園區教室，學童在戶外活動，在校方帶領下實際查看遭指控的教室現場，桌椅環境均乾淨整潔。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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關鍵字：

虐童私立幼兒園雲林雲林縣政府教育處

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