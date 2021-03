憨吉買幾包！「粉紅熊貓」毒咖啡分裝廠現形　警扣10公斤神仙粉

在美國電視台TLC節目《性愛讓我掛急診》(Sex Sent Me to ER)中,醫生邁爾(Myhre)分享了一起真實病例,一位化名為莫妮卡(Monica)的女子採取「避孕古方」,將一個地瓜塞入自己的陰道,結果引發感染,導致骨盆疼痛。