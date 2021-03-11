憨吉買幾包！「粉紅熊貓」毒咖啡分裝廠現形　警扣10公斤神仙粉

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局刑警大隊去年底接獲情資指稱東勢鄉有以陳姓男子為首涉嫌販賣毒品咖啡包集團，經會同雲林憲兵隊，報請雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮偵辦，經四個多月跟監蒐證，本月9日攻堅一舉破獲毒品工廠，當場逮獲屋內5嫌，並將共同持有毒品、原料、分裝機器一併查扣，全案依《毒品危害防制條例罪》移送地檢署偵辦，陳姓主嫌聲押獲准。

▲雲林警方破獲毒咖啡分裝工廠，除查扣大量毒品及包裝器具，更驚見毒品分裝袋為「粉紅熊貓foodpanda」。（圖／記者蔡佩旻攝）

3月9日警方於雲林縣東勢東路鐵皮屋民宅查獲陳姓主嫌與共犯等5人共處一室，共同持有第一級毒品海洛因1.79公克、第二級毒品安非他命1.72公克、咖啡包140包約578公克、卡西酮類混合型毒品粉末21包達8.2公斤、毒品成份不明粉末3包達1.2公斤，吸食器、電子磅秤、封口機等，更驚見毒品分裝袋為「粉紅熊貓foodpanda」一併帶案偵辦。

▲陳姓主嫌等人除購買毒品原料與專業封口機，從進料、混調、裝袋及封口，全數「一條龍」完成全，全案依《毒品危害防制條例罪》移送地檢署偵辦，陳姓主嫌聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，陳姓主嫌約40多歲，有毒品前科，租用東勢鄉隱密獨棟民宅製造分裝毒咖啡包，均依賴通訊軟體與藥腳聯繫，並以東勢鄉農產品「地瓜（憨吉）」為代號，作為毒品交易暗號下訂單後在另約地點面交，若依每包毒咖啡5百元售價計算，以此案查獲毒品量，約可分裝成2千包以上的咖啡包，推估獲利達百萬元以上。

▲陳姓主狡猾聰明，均以通訊軟體與藥腳聯繫，並以東勢鄉農產品「地瓜（憨吉）」為代號，作為毒品交易暗號下訂單後在另約地點面交。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示， 陳姓主嫌等人除購買毒品原料與專業封口機，從進料、混調、裝袋及封口，全數「一條龍」完成；分裝時混入哈密瓜等香濃果汁粉販售，而分裝袋更是與時俱進，自行印製現下最流行的「粉紅熊貓foodpanda」來吸引年輕人購買飲用，該包裝為雲林轄區首見。警方將持續溯源偵辦，全案依毒品危害防制條例罪嫌將5人移送地檢署偵辦。

▲雲林陳嫌為首毒品販售集團自行印製現下最流行的「粉紅熊貓foodpanda」來吸引年輕人購買飲用，該包裝為雲林轄區首見，警方將持續溯源偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局鑑識科科長謝金霖表示，毒咖啡包混雜有鎮定劑（愷他命）與興奮劑（安非他命、合成卡西酮、MDMA）效果的物質，使用初期會產生興奮、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺，劑量增加後會產生視幻覺、觸幻覺、聽幻覺、感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀，進而導致使用者的生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭等狀態，甚至猝死。

▲警方查扣第一級毒品海洛因1.79公克、第二級毒品安非他命1.72公克、咖啡包140包約578公克、卡西酮類混合型毒品粉末21包達8.2公斤、毒品成份不明粉末3包達1.2公斤。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善今表揚有功警員，並表示據法務部法醫研究所統計2019年10月迄2020年7月20日，服用毒品咖啡包造成猝死案共102件造成104人死亡。張麗善讚警方棄而不捨的追緝查獲，攔截毒品流入市面，有效淨化社會治安，希望警方能夠持續努力。

▲雲林縣長張麗善今表揚有功警員，張麗善讚警方棄而不捨的追緝查獲，攔截毒品流入市面，有效淨化社會治安，希望警方能夠持續努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林警方破獲毒咖啡分裝工廠，除查扣大量毒品及包裝器具。（圖／記者蔡佩旻攝）



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