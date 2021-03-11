2021翻玩斗六「創意梗圖競賽」　5月2日前投稿首獎5千元

▲「2021翻玩斗六、誰最有梗」創意梗圖競賽活動，即日起到5月2日，歡迎全台各界好手一起來參賽，第一名有5000元獎金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

現代人生活充斥各種圖文，其中「梗圖」最讓人為之一笑。斗六市公所為了讓大家將斗六好吃好玩的照片結合笑點，舉辦「2021翻玩斗六、誰最有梗」創意梗圖競賽活動，於今（11）日舉行記者會，斗六市長林聖爵邀請各界好手發揮創意，讓趣味融合在斗六的生活。

斗六市深藏許多好吃、好玩、好買的超夯遊程，為讓全國民眾能更貼近認識斗六市休閒觀光、體驗特色美食，希望透過民眾的創意，以創新、活潑、幽默又吸睛的創意梗圖，向更多人分享在斗六市休閒觀光區的出遊記趣、創意玩法或私藏景點，進一步帶動斗六市農遊商品的推廣，更向全國行銷斗六市特色農遊體驗。

斗六市長林聖爵以平時文質彬彬的「人形立牌」出現在舞台，以只獻聲不見人的方式說明，引領流行的任務，當然就要交給專業的人來！」便穿著新潮花襯衫、帶著墨鏡、跳著螃蟹舞現身，現場還與制霸南台灣火燙派對女王DJ Swallow妖嬌來一段表演，讓整個會場笑聲歡騰。

斗六市長林聖爵表示，現在人手一機，社群媒體不再是年輕人的天下，每天傳長輩問候圖已經落伍，自己做梗圖如果還能得獎，讓市長幫您宣傳就很「酷」。「2021翻玩斗六、誰最有梗」創意梗圖競賽活動，即日起到5月2日，歡迎全台各界好手一起來參賽，第一名有5000元獎金，詳細必賽辦法請見「雲林縣斗六市公所」紛絲專頁。

▲創意梗圖競賽活動記者會，斗六市長林聖爵穿著新潮花襯衫、帶著墨鏡、跳著螃蟹舞現身，現場還與派對女王DJ一同表演，讓整個會場笑聲歡騰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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