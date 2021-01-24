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斗六茂谷柑節築起防疫牆　場內超過500人即實施「暫不開放」

▲「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」，於活動現場徹底實施防疫，將場內控管為500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵表示，斗六茂谷柑皮薄汁多果形飽滿，象徵全家團圓圓滿，橘紅的顏色相當討喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年的茂谷柑暨在地年貨市集，是讓農民展現當年度茂谷柑種植的成果。雲林縣斗六市公所為了推展在地特色農產，1月23、24日在斗六藝術水岸園區舉辦「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」，有在地特色農產、年貨市集等超過80個攤位，並於活動現場徹底實施防疫，將場內控管為500人，為市民健康把關。

為讓民眾可以購買到品質優良的茂谷柑，更尤其今年的茂谷柑在果農細心呵護下，香甜好滋味相當令人期待。活動現場還有許多年貨攤位及春聯贈送，讓大家提早感受年節氣氛。斗六市長林聖爵表示，斗六茂谷柑皮薄汁多果形飽滿，象徵全家團圓圓滿，橘紅的顏色相當討喜，為柑橘類中之極品，是過年最時尚的伴手禮。

▲「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」，於活動現場徹底實施防疫，將場內控管為500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」，於活動現場徹底實施防疫，將場內控管為500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所這次活動配合「中央流行疫情指揮中心辦理大型集會活動新防疫規範」，非常重視防疫工作，除了事前在粉絲專頁發布公告身體不適的民眾在家休息或就醫，不可到公共場所逗留及參加活動；工作人員和參與民眾全程配戴口罩禁止飲食等相關規定外，場內管控人數500以下、單一入口管制並配置體溫感應儀器，過濾發燒身體不適民眾，並請配合現場工作人員引導，以維護參加活動民眾健康。

▲「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」，於活動現場徹底實施防疫，將場內控管為500人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集，除了大人買伴手禮挑年貨外，還邀請小朋友都喜愛的「如果兒童劇團」表演、泡泡互動劇場和大地塗鴉派對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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