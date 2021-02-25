斗六繪本創作比賽頒獎典禮 　多元文化「繪」出精彩故事

▲雲林縣斗六市公所主辦第六屆繪本徵件比賽-你與我的文化交繪，得獎名單出爐，主題以「多元文化」為創作題材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所主辦第六屆繪本徵件比賽-你與我的文化交繪，得獎名單出爐，主題以「多元文化」為創作題材，此次比賽分為社會組及大專院校組，社會組有38件作品參賽，大專組則有37件投稿，徵件數較往年增加，讓獎項競爭更為激烈。

斗六市長林聖爵表示，斗六繪本徵件比賽今年邁入第六年，總獎金6萬5千元，共徵集到全國75件投稿，得獎作品全數精裝出版，且典藏至斗六市立繪本館交流分享，作品也將上架電子書平台及斗六市繪本館線上閱讀網站https://dlpblp.site/，歡迎民眾至網站線上觀看這次及歷屆的優秀作品。

社會組金獎得獎作品「我們的家-」由薛會宇所創作，整本繪本無一文字，卻在故事傳達上清楚明瞭，視覺上的用色強烈搭配簡潔的幾何造型，讓人對作品印象深刻；銀獎作品則是由洪瑞亭、林士薰「媽媽的年夜飯」奪下，對兒童心理的刻畫生動，為親切暖心的繪本作品；銅獎作品陳威諺「一個新家」，畫風與故事都療癒人心的可愛小品，利用穿梭不同空間故事安排，清楚傳遞故事主題。

▲社會組金獎得獎作品「我們的家-」由薛會宇所創作，整本繪本無一文字，卻在故事傳達上清楚明瞭，視覺上的用色強烈搭配簡潔的幾何造型，讓人對作品印象深刻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大專組金獎作品「回家吧瑪力吉力」，作者康嘉芯、楊子璇和蔡涵娜展現堅強繪畫實力，結合原民傳統蛇的符號與現代電腦IC版圖，被評為比賽之中完成度最高作品；銀獎作品「白腳貓」為張家瑋、林錦華、陳璟毅所創作，將專制時代的恐怖用討喜可愛畫風，成熟的故事表現令人驚豔；另一組銀獎作品為「番婆鬼」，作者周潔、黃一鳳將巫婆神秘人物以保護部落角色重新詮釋。

繪本創作交流分享會緊接著在頒獎典禮後舉辦，現場創作者齊聚一堂，與民眾分享優秀得獎作品外，也與創作者彼此交流創作過程上的點點滴滴，並給予創作者在未來創作上的建議，使創作者們收穫許多寶貴經驗及繪本創作要點。

▲大專組金獎作品「回家吧瑪力吉力」，作者康嘉芯、楊子璇和蔡涵娜展現堅強繪畫實力，結合原民傳統蛇的符號與現代電腦IC版圖，被評為比賽之中完成度最高作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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