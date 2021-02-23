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斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

▲斗六市長林聖爵親自扮演財神爺，手捧的金元寶裡放入5個錢母，其中有1枚金幣及4枚銀幣錢母，每位財產申報義務人由市長手裡各別抽出1枚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵親自扮演財神爺，手捧的金元寶裡放入5個錢母，其中有1枚金幣及4枚銀幣錢母，每位財產申報義務人由市長手裡各別抽出1枚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所公職人員財產申報抽籤又出新招，繼去年以扭蛋機抽出查核名單，今年再以創意方式抽籤，應申報財產的人員共5位，由斗六市長林聖爵親自扮演財神爺，手捧的金元寶裡放入5個錢母，其中有1枚金幣及4枚銀幣錢母，每位財產申報義務人由市長手裡各別抽出1枚，命運掌握在自己手中。

斗六市公所落實陽光法案，於20日辦理公開財產申報實質抽籤，依法務部規定比例，今年度應申報財產的5位申報人中，應抽出1位並由政風室進行審查，抽籤過程遵循公開、公正之原則，全程拍照錄影。今年度斗六市公所定期申報義務人均完成授權查調財產作業，授權比例100%，使用網路申報比例也是100%，宣導成效顯著，有效降低受裁罰的機率。

▲斗六市長林聖爵親自扮演財神爺，手捧的金元寶裡放入5個錢母，其中有1枚金幣及4枚銀幣錢母，每位財產申報義務人由市長手裡各別抽出1枚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年財產申報的審核抽籤，由斗六福德宮提供錢母，財產申報的義務人親自抽出，抽得金幣錢母的中籤人，還有「人氣大福袋」大獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

政風室主任李思賢指出，今年財產申報的審核抽籤，由斗六福德宮提供錢母，財產申報的義務人親自抽出，抽得金幣錢母的中籤人，還會送出由政風室準備的「人氣大福袋」大獎，裡面裝著滿滿的歷年來最受歡迎的超人氣廉政宣導品，讓中籤受查核的人，有如中獎的好心情。

李思賢說，「公職人員財產申報法」是政府彰顯陽光法案的重要法令，其立法意旨在於使公職人員之財產經得起公眾檢驗，促使申報人誠實申報財產，若經發現有故意申報財產不實者，將依據公職人員財產申報法第12條規定，報請法務部處以新臺幣6萬元以上120萬以下之罰鍰。

斗六市長林聖爵表示，財產申報屬於陽光法案，今年以活潑、創新的方式來呈現，因為「財申」音似「財神」，所以今天特別扮成了財神爺讓財產申報人抽錢母，抽到金幣錢母的人還有大獎可以拿，大家都開心，也充滿年節喜氣，希望財產申報制度可以落實，申報人能如期、誠實的完成申報，不會受罰，建構一個有效率、透明廉能的政府。

▲斗六市長林聖爵親自扮演財神爺，手捧的金元寶裡放入5個錢母，其中有1枚金幣及4枚銀幣錢母，每位財產申報義務人由市長手裡各別抽出1枚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因為「財申」音似「財神」，讓財產申報人抽錢母。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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