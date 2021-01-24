「廉政足柑心」　斗六茂谷柑節小書法家揮毫迎春

▲每位書法家穿著紅色的中國服飾，充滿濃濃年味，拿到春聯的民眾均大讚應景。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所政風室結合茂谷柑節辦理揮毫贈送春聯活動，為了迎接熱鬧的農曆金牛年，增添喜氣歡樂的過年氣氛，2021茂谷柑節辦理「廉政足柑心藝童贈春聯」，邀請「真味書屋」數十位大小書法家於現場揮毫書寫春聯贈送給民眾，每位書法家穿著紅色的中國服飾，充滿濃濃年味，拿到春聯的民眾均大讚應景。

揮毫指導老師沈耿香表示，今天揮毫的團隊，是她擔任雲林縣社區大學講師及真味書屋書法班的學生所組成，各個都是全國書法比賽名列前茅、身經百戰的選手，今天大家齊聚一堂、共襄盛舉，透過免費贈送春聯的活動，提前祝賀市民朋友們牛年如意、金牛大吉。

▲斗六市公所政風室為了迎接熱鬧的農曆金牛年，增添喜氣歡樂的過年氣氛，於2021茂谷柑節辦理「廉政足柑心藝童贈春聯」。（圖／記者蔡佩旻攝）

沈耿香老師指出，書法的藝術文化深具悠久歷史及豐厚內涵，現場揮毫的書法家們運用甲骨文結合行書、金文等字體相輔相成，書寫出獨一無二的創意春聯，作品字意豐富又具表現力，當中的氣韻非常耐人尋味。甲骨文是中國文字的源頭，是書法藝術美學的發軔之作，希望民眾喜歡。

斗六市公所政風室主任李思賢說明，茂谷柑節辦理廉贈春聯活動今年邁入第三年，政風室結合斗六在地的真味書屋，於過年前夕贈送應景的創意春聯，提供民眾索取。有別於一般春聯書寫字體使用的楷書，創意春聯融合各種不同的字體，甚至是甲骨文，極具特色獲得民眾好評。

李思賢強調，春節將屆，許多民眾都會有過年過節贈送財務禮品給公務員的傳統觀念，其實公務員本應為民服務，實無須收受相關饋贈，所以政風室特別結合茂谷柑節活動，贈送春聯並進行宣導，懇切籲請大家不需要向公務員「送禮」、「邀宴」，也請全民一起響應公務員恪遵廉政倫理規範，以型塑公共服務廉潔文化。

▲斗六市公所政風室主任李思賢說明，茂谷柑節辦理廉贈春聯活動今年邁入第三年。（圖／記者蔡佩旻攝）



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