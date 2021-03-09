斗南小黑羊又翹家趴趴走　警借網圍捕...飼主領回先收罰單

▲民眾報案指出馬路上有羊在奔跑，員警前往查看，發現有一隻腳部受傷的黑羊，為維護用路人安全進行圍捕，將羊帶回派出所看管。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南蹺家小黑羊逛到大賣場，日前有民眾PO文指出2隻小羊迷路急尋飼主，小黑羊在被送往警局後由飼主來領回，昨日小黑羊再度趴趴走，斗南警分局接獲民眾報案，擔心影響用路人安全，出動多名員警、義警圍捕，由於小羊已連續多次蹺家，警方依「道路交通管理處罰條例」開罰飼主。

3月6日有2隻黑羊在斗南大潤發停車場散步，被民眾拍照PO在臉書《斗南人(讚)出來》社團協尋主人；昨（8）日又有民眾發現在斗南延平路、建國路口有一隻黑羊在馬路上趴趴行走。斗南警分局斗南派出所獲報，出動4名員警、1名義警，並向物流公司借用網子前往圍捕，小羊闖進附近店家與員警對峙，費時半小時才將小羊制伏，帶回派出所看管，並通知主人來帶回。

斗南派出所所長陳奎谷表示，由於先前已接獲2、3次民眾報案請警察前往協助，這次羊隻過馬路，造成用路人安全，已違反「道路交通管理處罰條例」第84條開罰，並呼籲飼主要善盡照顧責任，避免寵物在街上趴趴走危及用路人安全。

▲斗南派出所出動4名員警、1名義警前往圍捕，小羊闖進附近店家與員警對峙，費時半小時才將小羊制伏，帶回派出所看管。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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