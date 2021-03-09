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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後改行當外送員

政治中心／綜合報導

民進黨已婚立委王定宇9日被周刊爆出同居同黨發言人顏若芳，一周內進出女方家高達5次，愛家形象瞬間崩壞。不過，王定宇解釋，該房是向顏若芳租的，兩人關係僅為房東跟房客，更聲稱太太也知情。不過，過去有不少政治人物遭跟拍意外爆出不倫戀情，其中民眾黨前中央委員張益贍與黨內發電機蔡宜芳爆出婚外情後遭開除黨籍，已退出政壇目前改行當起外送員。

王世堅聲稱：只是選民服務

▲▼顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）

▲顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）

民進黨議員王世堅曾與前助理小文上摩鐵上演「世堅情」，之後再被媒體直擊開車載妹幽會，而地點也從摩鐵轉戰到路邊，兩人在車上停留1小時，關係引外界好奇。不過，王世堅當時強調只是選民服務，對於是否交新女友，王世堅連喊3聲沒有。

羅致政交代不清　否認到底：沒有啦！

民進黨立委羅致政被周刊爆出與辦公室副主任粘珮瑩5天內上摩鐵兩次，剛開始矢口否認「怎麼可能沒有啦！」事後開記者會說明，但全程照聲明稿念，不斷跳針回應「事件始末已向家人說明，也已獲家人諒解」，但是兩人關係到底如何，並沒有解釋清楚。

吳育昇不辯解　就是大家想的那樣

除了民進黨之外，國民黨前立委吳育昇，2009年被爆和一名女子開車上摩鐵，事後他開記者會坦承外遇，「過程就是大家所想的那樣」，面對外界抨擊跟批評，他選擇正面面對，一肩承擔；不過自婚外情風波之後，他也坦言，開始懂得反省自己，講話也變的客氣許多，另外也感謝他的太太陪伴他走過低潮。

城仲謀辯解：肚子痛去上廁所

前任司法院大法官兼任副院長城仲模2006年被媒體拍到，與某國立科大的助理教授一起進入摩鐵，兩人共處時間達70分鐘。事件爆發後，城仲模解釋當天是因為女方肚子痛，所以才開到汽車旅館去上廁所，否認外界所影射的婚外情。

不過城仲模最後仍抵不住外界輿論，最後選擇請辭大法官以及兼任司法院副院長之職務，由時任總統陳水扁批准。

童仲彥情史超豐富　新歡一個換一個

前台北市議員童仲彥雖然沒有被抓包上摩鐵，不過他2017年遭前妻李秀環指控他家暴、外遇，兩人離婚後，他與辦公室主任邱惠美交往一段時間後，之後又有「小四」紅豆妹的介入兩人宣告分手，可見童仲彥情史相當豐富。目前，童仲彥已退出政壇，目前專職直播平台藝人，他從不諱言諱言自己嫖妓無數次，希望能推動性專區。

張益贍戀上蔡宜芳遭開鍘　改行當起外送員　

民眾黨內去年爆出桃色醜聞！已婚的前中央委員張益贍遭週刊爆料與黨團助理蔡宜芳發生不倫戀，兩人不但在車上擁吻，還到摩鐵開房，不過兩人第一時間皆對外表示「是開會」。事後張益贍因外遇事件，以及被控與王浩宇共謀操作負面選舉，隨後遭民眾黨以違反黨章「正直誠信」開除黨籍，之後傳出改行當外送員，蔡宜芳則被停權中。

▲▼蔡宜芳、張益贍。（圖／ETtoday資料照、章益贍臉書）

▲蔡宜芳、張益贍。（合成圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）

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