國家供2棟立委套房免費住　媒體人酸王定宇：政治總讓下半身特別寂寞

記者羅婉庭／台北報導

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被抓包同居，資深媒體人王尚智表示，對於民進黨內許多人來說，終於說明王定宇為何能無止盡的多次袒護顏若芳。他也點出，中南部立委有「台北會館、大安會館」兩棟宿舍可免費住，為何還要跟顏若芳分租套房？難道政治總是讓下半身特別寂寞。





▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

王尚智於臉書發文表示，政壇的緋聞八卦，看的是人性中最無能為力的所謂「自我蒙蔽」。即使在萬千注目之中，仍無法排絕某些「相互吸引的本能」，尤其政壇拼搏是條「人前喧嘩、人後孤寂」之路，總是需要某些懂得的眼光，相伴或安撫。一旦她是「紅粉知己」而他是「咖啡色知己」，親人至愛都消失了，彷彿地球上只有對方最懂自己。

王尚智指出，如今對民進黨內許多人來說，緋聞徹底解釋王定宇為何能夠無止盡的多次袒護顏若芳，甚且為了她的人事調動不惜宣稱為此辭去中常委的「一怒為紅顏」了。

對於王、顏兩人在政壇之路，王尚智表示，每回政壇緋聞八卦，最終看的是「如何重新向現實妥協」的再抉擇。在輿論的人聲鼎沸中，有人選擇了「歧路」，比如離開政壇走向情欲文化符號的童仲彥。王尚智說，更多人選擇一種「等待」，等待大眾慢慢淡忘至遺忘，比如吳怡農。

王尚智認為，王定宇是政治動物，蜷起刺來自然禁得起這次的風暴，但顏若芳以「分租房間」之名，搶走了一位丈夫與父親的身與心，政壇上可能容不下「基層婦女的共同大敵」。事已至此，王定宇當然要搬離香閨旁的「分租房間」了。

對於東部及中南部立委上台北任職，都有「台北會館、大安會館」兩棟宿舍可免費住。王尚智說，較為老舊的台北會館，在去年還編列了1.7億元進行整修，為何立委外面分租房間？然而即使是這兩棟立委宿舍，另外幾場政壇緋聞曾經多次記錄了寂寞空虛的男女立委，也還是被狗仔多次抓到「帶人入住」的實況。

王尚智諷刺，政治讓人那麼寂寞還是政治總是讓下半身特別寂寞？這種「寂寞」與對家人造成的「傷害」相比，孰輕孰重？當然，偷情或偷愛的政治人物在激情當時都不會考慮這麼多。他喊話王定宇妻李淑吟要好好照顧自己，同時提醒王定宇，「別忘了把放在顏若芳家的髮膠也帶走」。