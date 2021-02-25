直擊／台北巧遇鄭文燦　邱臣遠大方握手：新年快樂

▲邱臣遠餐敘巧遇鄭文燦。（圖／讀者提供，請勿翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來因為黨主席柯文哲與國民黨主席江啟臣同台，被貼上「藍白合」標籤，傳出綠營紛紛走避民眾黨，「綠白」關係蒙上陰影。有趣的是，民眾黨立法院黨團新任總召邱臣遠，24日剛好巧遇北上台北出席活動的桃園市長鄭文燦，兩人大方寒喧握手，互道新年快樂。

邱臣遠表示，民眾黨團24日趕在開議前舉辦餐敘，剛好鄭文燦也在同個場地，雙方自然碰面，就大方打個招呼、寒暄一下說聲新年快樂。

民眾黨主席、台北市長柯文哲24日與國民黨主席江啟臣同台，「藍白合」議題再度受到熱議。

對於柯文哲和藍營走得太近，讓過去有好的綠營系統紛紛走避，加上即將在下周登場的228紀念活動，在獨派抽身後，更是只剩柯文哲與前總統馬英九兩位要角出席，恐讓外界加深「藍白合」形象，市府幕僚表示，柯文哲在今年農曆春節前後私下密會不少政壇人士，不論背景是藍或綠，都有前去拜訪請益，除國民黨前立法院長王金平外，外傳立法院長游錫堃也是拜會對象之一。

柯文哲25日受訪時也直指，「台灣藍綠之間，其實只要是民生議題，大家都可以談！」難道國民黨談居住正義，「我們通通都不可以去參加？這沒道理啊！」，更譴責國家怎麼會只剩下意識形態、顏色？「坦白講啦！只是政權保衛戰，為了權位在拼命而已，哪有什麼為國家做事？」

柯文哲強調，如果要討論居住問題，難道只是民進黨、國民黨的事嗎？這是所有政黨的事，不能說國民黨辦一個討論居住問題，其他黨都不敢跑來參加，「這哪門子道理？沒道理啊！」