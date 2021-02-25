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影／「柯江合」2大受害者！王世堅：朱成典型「邊緣倫」

新聞節目中心／綜合報導

台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣昨日在國民黨主辦的論壇中首度同台，再掀「藍白合」討論，而事前未充分溝通，也引發兩黨內鬨。對此，民進黨台北市議員王世堅25日在ETtoday《雲端最前線》節目中直指，國民黨智庫副董事長連勝文如今對江啟臣應是「哀莫大於心死」，而另一位受害者則是前新北市長朱立倫，「他又變邊緣化了！所以朱立倫變成典型的『邊緣倫』」。

▲▼台北市議員王世堅,台北市議員鍾小平,民眾黨黨代表陳宥丞。（圖／翻攝雲端最前線）

談起「藍白合」，王世堅表示，當然任何人、任何政黨要合作聚首，都是他們的權利，不過看昨日這場論壇，「我兩個字形容，『荒謬』！」首先，柯、江兩人完全是互相利用，事情也是雷大雨小，「江啟臣他是要引柯文哲，來對抗趙韓聯盟！」第二，這件事情之所以荒謬，在於居然找柯談居住正義、分配正義。

王世堅還提到，主辦論壇的是國民黨智庫，而身為副董事長的連勝文如今對江啟臣，應是「哀莫大於心死」，過去支持江啟臣擔任黨主席，還寄望得到江的任命擔任副主席，更講好兩人要一起改革國民黨，「結果什麼都沒有」，如今江啟臣還邀請柯文哲同台。

王世堅接著說，「受害者2號」則是朱立倫，他連被通知、告知、諮詢一下都沒有，「所以朱立倫在這次白藍合作裡面，他又變邊緣化了！」已變成典型的「邊緣倫」。

▲▼台北市議員王世堅,台北市議員鍾小平,民眾黨黨代表陳宥丞。（圖／翻攝雲端最前線）

台北市議員鍾小平也說，面對2022選戰，民眾黨各選區都要推人，還是吃藍營的票，當然是國民黨籍議員受害、人人自危；而這次「藍白合」不僅沒有跟市議會黨團溝通，還跳過連勝文、智庫執行長周守訓，最後更推給副秘書長柯志恩，「這樣好嗎？你（江啟臣）要有主席的樣子，主席的氣魄跟勇氣啊！」

面對主持人楊文嘉問及江啟臣的連任之路，鍾小平直言「看衰」「全垮了」，這次事件江啟臣可說是大傷，柯文哲則是撿到便宜了。

▲▼台北市議員王世堅,台北市議員鍾小平,民眾黨黨代表陳宥丞。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，民眾黨黨代表、表態參選台北市議員的陳宥丞則說，民眾黨在這次論壇上，若將過去國民黨比較沒有在意一些世代正義問題拉到中間來談，以這樣的主軸「這是民眾黨的功勞啊！這到底有什麼樣的問題呢？」

他並舉例，過去民眾黨也曾邀請立法院長游錫堃來演講、分享及上課，還是閉門的，新聞上也有看到，「難道這樣就是綠白合作嗎？」「我想過度的政治解讀，對於解決這些世代的問題，一點幫助都沒有」。

至於柯文哲應邀出席國民黨論壇，民眾黨內也傳出溝通不足狀況；陳宥丞認為，國民黨、民眾黨在這件事情上，都有資訊傳遞落差的問題，猜測可能是黨團及市府之間有溝通管道、聯繫問題。不過，他也指出，國民黨方面出現一個有趣的現象，就是有一派人在罵柯文哲、江啟臣同台，但這批人卻同時在幫前總統馬英九出席二二八活動、與柯文哲同台一事辯護，「我覺得這件事情是很弔詭的啦！」

《雲端最前線第984集完整節目FB》

《雲端最前線第984集完整節目Youtube》

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