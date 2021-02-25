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鄭文燦宣布：桃園11家責任醫院　2／27開放有限度探病、陪病

▲桃園市長鄭文燦9日視察桃園火車站春節疏運狀況時指出，部桃群聚事件再添案934確診，病毒滲透力真的很強。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部桃園醫院1月爆發新冠肺炎群聚感染，桃園市衛生局啟動強化防疫措施，除了出入洽公場所實名制之外，桃園市11家急救責任醫院也全面停止探病。隨著衛福部桃園醫院挺過群聚感染，並恢復正常營運，桃園市長鄭文燦今（25日）宣布，桃園11家責任醫院27日起，有限度開放探病。

桃園市長鄭文燦25日上午主持桃園市急救責任醫院區域聯防春節後討論會議。會後，鄭文燦表示，防疫工作刻不容緩，早上市政府與各家醫院召開責任醫院聯防會議，桃園從這週六開始有限度開放探病、陪病，住院病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則，訪客探病每天固定時段，每次最多2名訪客，各醫院可自行調整。

鄭文燦指出，今天的醫院聯防會議，討論春節後的防疫措施，也檢視春節期間的醫療服務，包括醫院負壓隔離病房設備的更新，以及醫院防疫設備的升級，例如在負壓隔離病房裡增設電視、飲水機等，更人性更貼心陪伴隔離者渡過隔離期。

鄭文燦感謝所有防疫第一線人員，在春節期間增開比以往多的病床，讓春節期間確實達成醫療服務不打烊、市民就醫不打折這兩大目標；同時，他也呼籲，防疫不能鬆懈，也請市民朋友一起配合防疫措施，陪病、探病更安心。

桃園市11家急救責任醫院包括，長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、衛福部桃園醫院、聯新國際醫院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、台北榮民總醫院桃園分院、敏盛綜合醫院、天成醫療社團法人天晟醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 、天成醫院 、怡仁綜合醫院、衛福部桃園醫院新屋分院。

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