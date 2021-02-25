疫情趨緩　鄭文燦：桃園市各醫院27日起放寬探陪病人數

▲桃園市長鄭文燦25日主持桃園市急救責任醫院區域聯防聯繫會議後表示，27日起比照中央探陪病原則，放寬陪病者與探病名額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日主持「桃園市急救責任醫院區域聯防春節後聯繫會議」時表示，本月27日起比照中央探陪病原則，陪病者以1名為限，訪客探病每日固定時段每次至多2名，各醫院可基於人道考量，如加護病房、安寧病房、病危臨終等特殊情況則可彈性調整。

鄭文燦指出，桃園市11家急救責任醫院醫療區域聯防醫療網自去年2月24日成立至今，歷經衛福部立桃園醫院爆發群聚感染事件，透過會議共識決定擴大隔離、擴大採檢防疫對策，整合醫療資源，維持桃園醫療量能，為桃園建立更高防火牆並成功守住疫情，疫情雖逐漸趨緩，11家急救責任醫院區域聯防機制仍會繼續，以針對防疫物資、提升防疫設備、商討防疫對策等面向密切聯繫，共同守護市民健康。

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鄭文燦強調，因應疫情變化迅速，上半場台灣的防疫贏得全世界肯定，相信這沒有任何幸運成份，嚴格來說應是99分努力，加上1分的幸運，市府會以最嚴謹態度執行各項防疫工作來守護市民健康。此外，感謝投入防疫第一線各醫護人員辛勞付出，因有醫療人員無私奉獻，才能有優質醫療照護環境，更感謝市民體諒，在最艱困時後支持市府之政策及決定才能共度難關。

至於疫苗接種的問題，鄭文燦認為，目前市府已完成11家責任醫院醫護人員名單造冊，已送交中央疫情指揮中心評估，待中央決定好疫苗接種順序與方式，市府會全力配合執行。

▲桃園市衛生局長王文彥說明桃園疫情狀況，並籲請市民隨時注意自身健康狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，國際疫情仍未趨緩，請市民外出時務必配戴口罩，保持定時量測體溫與清潔消毒習慣，再次呼籲市民注意自身健康，若出現發燒、四肢無力、呼吸困難、腸胃道症狀（多以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失或異常等疑似感染症狀時，應盡速聯繫傳染病相關諮詢，請撥打市話「192」2免付費專線，或防疫專線0800-033355。

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