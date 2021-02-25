民眾黨提修憲版本　主張降公民複決門檻、增連署提案新制

▲民眾黨「還政於民 修憲的事就是民眾的事」 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期將至，修憲議題將是新會期重點討論案。現行修憲門檻高，需交由公民複決、達965萬人投票同意才能通過，成案機率低。民眾黨立法院黨團25日召開記者會提出修憲版本，除了調降公民複決門檻至644萬人外，還參酌公投模式，提出2%選舉人連署就能提出修憲案。

民眾黨25日由總召邱臣遠、立委張其祿召開「還政於民，修憲的事就是民眾的事」記者會。邱臣遠說，依據現行的規定，修憲案需經1/4立委提案、3/4立委出席，及出席立委3/4決議後提出憲法修正案，並於公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額半數。

邱臣遠表示，換算下來，公民複決需965萬人投同意票，比蔡總統2020當選門檻還要高；他認為，憲法要符合當代發展，現行規定對兩大黨比較有利，透過這次修憲委員會成立，呼籲藍綠不要打假球，「務實推動比較有共識的，包括下修公民權、降低門檻、廢考監」，降低門檻讓修憲是由下而上，增加公民參與。

張其祿則表示，民眾黨的版本降低修憲門檻，改成立委1/4提議，2/3出席，及出席委員2/3之決議。經計算，只要76名立委出席且51名出席立委同意，且有效票超過選舉人總額之半數，同意票過有效票2/3複決，即通過；意即在約965萬票複決有效票中，有超過644萬票同意，即能通過修憲案。

此外，民眾黨還提出得經2%之中華民國自由地區選舉人連署，就能提出憲法修正案，換算約需38.4萬人左右連署。修憲案經中華民國自由地區選舉人投票。