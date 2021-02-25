　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨提修憲版本　主張降公民複決門檻、增連署提案新制

▲▼民眾黨「還政於民 修憲的事就是民眾的事」 記者會 要求降低修憲門檻 增加公民參與 邱臣遠 張其祿 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨「還政於民 修憲的事就是民眾的事」 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期將至，修憲議題將是新會期重點討論案。現行修憲門檻高，需交由公民複決、達965萬人投票同意才能通過，成案機率低。民眾黨立法院黨團25日召開記者會提出修憲版本，除了調降公民複決門檻至644萬人外，還參酌公投模式，提出2%選舉人連署就能提出修憲案。

民眾黨25日由總召邱臣遠、立委張其祿召開「還政於民，修憲的事就是民眾的事」記者會。邱臣遠說，依據現行的規定，修憲案需經1/4立委提案、3/4立委出席，及出席立委3/4決議後提出憲法修正案，並於公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額半數。

邱臣遠表示，換算下來，公民複決需965萬人投同意票，比蔡總統2020當選門檻還要高；他認為，憲法要符合當代發展，現行規定對兩大黨比較有利，透過這次修憲委員會成立，呼籲藍綠不要打假球，「務實推動比較有共識的，包括下修公民權、降低門檻、廢考監」，降低門檻讓修憲是由下而上，增加公民參與。

張其祿則表示，民眾黨的版本降低修憲門檻，改成立委1/4提議，2/3出席，及出席委員2/3之決議。經計算，只要76名立委出席且51名出席立委同意，且有效票超過選舉人總額之半數，同意票過有效票2/3複決，即通過；意即在約965萬票複決有效票中，有超過644萬票同意，即能通過修憲案。

此外，民眾黨還提出得經2%之中華民國自由地區選舉人連署，就能提出憲法修正案，換算約需38.4萬人左右連署。修憲案經中華民國自由地區選舉人投票。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
101不見了！雙北桃園霧茫茫一片　空氣髒爆亮紅燈
綿羊落跑5年！　沒剃毛驚變一顆「大毛球」
莎莎罕見放閃13年男友！　正面合照超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部通過建築師證書規費法制化　每案收費標準維持1500元

賴士葆替馬英九發聲：只有民進黨可出席228　形同複製過去的錯誤

費鴻泰：藍白合作是「進行式」　跟民進黨也不排除

「萊豬3跑票立委」停權1年　中評委提議再犯直接開除黨籍

萊豬跑票遭民進黨停權1年　江永昌接受：黨必須有紀律

蔡英文護藻礁變堅持蓋三接　陳學聖：不輸給白海豚轉彎

藍營醞釀倒江　林為洲：江啟臣決策過程、危機控管須檢討

柯文哲公布「後疫情數位轉型白皮書」　曝2年任期重要工作

民眾黨提修憲版本　主張降公民複決門檻、增連署提案新制

民進黨中評會拍板「萊豬跑票3立委」停權1年 　再犯停權3年

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

內政部通過建築師證書規費法制化　每案收費標準維持1500元

賴士葆替馬英九發聲：只有民進黨可出席228　形同複製過去的錯誤

費鴻泰：藍白合作是「進行式」　跟民進黨也不排除

「萊豬3跑票立委」停權1年　中評委提議再犯直接開除黨籍

萊豬跑票遭民進黨停權1年　江永昌接受：黨必須有紀律

蔡英文護藻礁變堅持蓋三接　陳學聖：不輸給白海豚轉彎

藍營醞釀倒江　林為洲：江啟臣決策過程、危機控管須檢討

柯文哲公布「後疫情數位轉型白皮書」　曝2年任期重要工作

民眾黨提修憲版本　主張降公民複決門檻、增連署提案新制

民進黨中評會拍板「萊豬跑票3立委」停權1年 　再犯停權3年

美國新世代郵務車「右駕」更便利　垂直大前擋設計視野超清晰

谷歌將推首款Pixel折疊機！傳配置7.6吋螢幕　最快年底發布

疫情推動產業轉型　台灣三星：零售、教育、製造業三產業最顯著

余謙同場飆速150　想學王維中的沉穩

愛馬仕前任總監設計UNIQLO童裝　390元入手T恤

買2間房不用1千萬！透天換小宅風　吹進苗栗小鎮

奧會主席盼選手優先打疫苗　體育署：指揮中心已同意列第一順位

頂新魏家出手！2.7億買下自家「頂禾園」　為今年豪宅「開市」

免飛南極！屏東海生館推企鵝餵食秀　體驗零距離接觸超萌企鵝

文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

「國安理由」內政部駁回向華強父子在台居留申請

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

江柯同台「藍白合」？鍾佳濱：狹柯P以驅韓流

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

江啟臣拚黨魁連任「不選2024」　黃暐瀚估趙少康勝率

王定宇：駁回向華強父子在台居留申請是正確決定

焦糖哥哥成防疫豬隊友　黃子哲PO高鐵站巧遇「正確示範」

李俊毅：民進黨若在野會支持藻礁

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

柯文哲批林穎孟：這智商有問題

林智堅曬「嫩嬰期＋媽媽」合照求別誤寫名！　親曝超感人命名涵義

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

打炒房！實價登錄2.0最快7月1日上路

更多熱門

相關新聞

民眾黨為「合體江啟臣」吵翻　柯這樣說

民眾黨為「合體江啟臣」吵翻　柯這樣說

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，24日應邀出席國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇，導致民眾黨內部吵成一團。柯文哲25日表示，若一個黨內只有一個聲音，那只有在北韓領導人金正恩、金日成才會如此。

自亂國民黨佈局的江啟臣

自亂國民黨佈局的江啟臣

柯文哲私下拜會綠營高層！「藍白合」還有譜？

柯文哲私下拜會綠營高層！「藍白合」還有譜？

江柯同台「藍白合」？鍾佳濱：狹柯P以驅韓流

江柯同台「藍白合」？鍾佳濱：狹柯P以驅韓流

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

獨／柯文哲拜會「綠營院長級人物」

關鍵字：

民眾黨修憲廢考監

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面