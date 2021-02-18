蘇貞昌拍板羅秉成接任政院發言人　時力肯定：適任人選

▲政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前行政院發言人丁怡銘去年11月請辭，懸缺逾三個月的行政院新任發言人，確定將由政務委員羅秉成接任。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，就羅秉成的專業與歷來的表現來看，應該是適任的人選。

丁怡銘於去年11月因牛肉麵風波請辭，行政院發言人一職由行政院秘書長李孟諺兼任至今。懸缺逾三個月的行政院新任發言人，行政院長蘇貞昌已經決定由羅秉成兼任。

對此，邱顯智18日受訪時表示，羅秉成在法界本來就非常受人敬重，曾經擔任法律扶助基金會董事長、冤獄平反協會理事長，他認為就羅秉成的專業、歷來的表現，應該是適任的人選。

羅秉成是法律人出身，民國79年投入律師執業，101年起陸續擔任社團法人冤獄平反協會理事長、國立台灣大學法律學院教授級專技教師、財團法人法律扶助基金會董事長，自106年9月起擔任行政院政務委員至今。

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