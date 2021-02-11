蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》　東森總裁王令麟親自接待

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和

歷經2020年一整年的辛苦抗疫後，台灣有幸在全球嚴峻疫情下，保有正常的生活小確幸。在農曆春節前夕，總統蔡英文特別替自己的愛貓、愛犬添購年貨與營養品，而她第一次造訪寵物店，首選就是全台最大的專業連鎖店《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟也特別到場接待，歡迎總統蒞臨。

原本就熟識的兩人，一見面打招呼的方式也相當有趣，蔡英文看到王令麟穿著黑白圓點襯衫直呼，「你穿得好年輕喔！」

王令麟聽後除了大笑直說「歡迎、歡迎」，他也注意到蔡英文當天臉上帶著特別印有帶毛小孩腳印口罩，一邊用手比著蔡英文的口罩，一邊引導蔡英文步行走進寵物店裡。

《東森寵物雲》目前有百家實體門市遍布全台，提供用品量販、健檢、專業美容等食衣住行各層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧。

蔡英文當天參訪的是《東森寵物雲》位於新北市的新莊店（新莊區中正路2號），現場設有森寵動物醫院，以及愛心領養小棧、寵物美容、寵物用品、水族用品等各個專區。

事實上，《ETtoday新聞雲》採訪團隊在2019年農曆春節前夕，曾前往總統蔡英文的官邸，紀錄蔡英文與總統寵物集團互動的過程，包括2隻貓蔡想想、蔡阿才，以及3隻領養的導盲犬Bunny、Bella、Maru。

當時，蔡英文除了大聊寵物經，同時透過鏡頭向國人介紹她與毛小孩的生活日常與趣事點滴。因此，《東森寵物雲》的工作夥伴對於蔡英文的毛小孩們也相當地熟悉。

在王令麟的陪同下，蔡英文走進寵物店後，目光馬上被「1號員工」、店狗「哈妮」所吸引，她蹲下身子跟哈妮打招呼，還摸著哈妮蓬鬆的毛直呼「牠是鎮店之狗，是不是？」、「哎唷，你好幸福喔，在這裡上班」。

讓蔡英文驚訝的，是當她起身看到寵物店一眼望去有不同的專區，也不忘興奮地向王令麟說，「哇，這麼大的店，我都沒有逛過。」

蔡英文讚王令麟打造「台灣坎城」 政府推動畫聚落應加入

在準備逛寵物店與添購寵物年貨前，蔡英文也先關心數位媒體、零售產業的發展狀況，透過2支簡介影片，她了解去年在第17屆「國家品牌玉山獎」一口氣拿下「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品」等6項國家級大獎的東森集團，是一個橫跨新零售、新媒體的跨國企業，從傳統產業到新媒體，從電視購物到社交電商，透過大數據雲端技術，整合線上線下通路發展的同時，更長期積極投入社會公益。

王令麟也向蔡英文介紹，東森在新北市林口區建立多媒體ＡＩ智慧文創園區與東森集團全球營運總部的計畫，全球營運總部規劃多功能展演場，商場及總部大樓，樓高180米，加上林口高地總高430米，將成為台灣新地標。屆時的營運總部大樓每層550坪，引進最先進大樓智慧管理，設立分享辦公室、景觀餐廳、健身中心、會議中心、自然美SPA，並與知名旅館業者合作經營商務旅館。

王令麟向蔡英文表示，未來企業是科技實力競爭，東森總部鄰近桃園機場與捷運優勢，結合林口新創園區產業聚落，打造成亞洲AI人才中心，希望這裡能成為年輕人「潮生活」的娛樂中心，滿足家庭一日娛樂，還可以帶著寵物休閒，例如，媽媽同時做美容，全家人看電影、唱KTV。商場除了餐廳，還有1100坪宴會廳；而多功能展演場也將舉辦各種文創表演、大型活動，結合東森新聞雲、森林之王國際I P與三井、三立，共同創建「台灣坎城」，預計一年吸引1000萬以上人潮。

對於王令麟力力推「台灣坎城」計畫，蔡英文相當地肯定與支持，她認為政府在規劃的台灣動畫聚落，可以一起加入進駐，教育部與文化部應該要儘速研議。

另外，蔡英文也了解到國內目前的企業投資在營造建築上碰到了缺工問題，特別是在疫情影響下，不少準備啟動或正在興建的大型投資開發案會發生找不到工人的狀況，她也當場指示幕僚要公共工程委員會針對建照時程放寬延後進行研議。

蔡英文逛寵物雲 驚見綁沖天炮小狗直呼：你好時髦喔！

在王令麟陪同下，蔡英文在《東森寵物雲》也展開了她第一次替寵物買年貨的採購與參觀行程。

首先，蔡英文參觀寵物店內的「愛心認養小棧」，她停佇在玻璃櫃前指著等待被認養的小橘貓，直呼「好可愛！你好像我們家那隻（蔡阿才）」、「貓兒只要好好照顧都很漂亮」。

看到現場有貓咪正在施打皮下點滴，以維持身體電解質，森寵動物醫院的獸醫師陳正倫也向蔡英文說明，貓咪年紀大時，像是15歲之後，常常會有腎衰竭的問題。

陳正倫向蔡英文說，醫院也提供內科、外科、家庭醫學科，特別是有線上問診，以及到府出診服務，「所以，總統的蔡想想或蔡阿財，如果需要出診，醫師也可以去看看他們」，蔡英文聽到後也興奮地驚呼，「喔！牠們兩個出門好麻煩喔！」

緊接著，蔡英文來到寵物美容專區，看到美容長劉淑蕙身上抱著一隻綁著沖天炮辮子的貴賓犬，蔡英文也摸摸牠說，「哎唷，你好時髦噎，這樣綁才不會擋到眼睛吼」；特別的是，蔡英文特別進入美容院裡，跟每一位小狗互動。

這時候，蔡英文一轉眼又遇見剛剛在門口迎接她的哈妮，她笑著說，「哎唷，我剛才有看到你噎，你要在這裡剪頭髮喔，好乖喔！」、「不知道你是真的胖，還是毛蓬鬆？」

在參觀的過程中，蔡英文對於「魚菜共生」也相當感興趣，所謂的「魚菜共生」又稱為養耕共生或複合式耕養，是結合水生動物中的排泄物與水中的有機質，分解過濾成植物可吸收的無機盬後，供養給飼養箱的蔬菜；同時，蔬菜的根系把系統內的水淨化供給水生動物使用，結合水產養殖與水耕栽培的互利共生生態系統。

蔡英文在水族達人蔡秋火的介紹下，特別花了時間一探「魚菜共生」的實際面貌，當她知道種植的蔬菜可以餵給烏龜吃時，很驚訝地說「這裡的烏龜好幸福喔」，還急著要去看店內有烏龜的爬蟲類區。

蔡英文掃貓狗年貨 看到寵物雲開發雞腿肉直呼：要多買一點！



在此次參訪行程中，蔡英文的另一個重頭戲是要替家裡的毛小孩們添購年貨，在寵物商品區，她推著小推車開始進行採買。

在現場工作人員的介紹下，蔡英文仔細聆聽，雙手也沒停過，像是羊肚肉、鯊魚軟骨、鱈魚塊這些零食與營養品，都被她一一放進推車裡。

蔡英文笑著說，「我們那三隻大狗，都不知道是什麼東西，一下吞下去就沒有了，三隻大的拉布拉多」。隨後，她進入寵物雲特別安排的年貨大街，也賣了貓咪肉泥、貓零食、狗的雞肉片、雞胗要給家裡的毛小孩享用。

特別的是，當蔡英文看到《東森寵物雲》自行開發給寵物吃的「綿綿雞腿肉」，她興奮地說，「這可以多買一點，過年時候可以給牠們當年夜飯！可以一次買個10支」。

蔡英文大秀「刀功」 親手替毛小孩做年菜

替毛小孩們買完年貨，蔡英文在主廚游星淵的指導下，也跟台北市流浪貓保護協會秘書長黃靜怡一起手替毛小孩做年菜：「毛寶貝雞肉球」。

蔡英文除了手捏小雞肉球、甩肉球，現場也大秀「刀功」。有趣的是，現場拍攝的媒體一度擔心總統刀功不佳，但蔡英文最後不但順利地把鮭魚肉切碎、小黃瓜切成薄片，也把玉米筍切成小塊，並得到主廚的大力讚賞，「總統感覺很常下廚，刀功非常好」。

這時候的蔡英文也得意地看向媒體區的記者，她笑著表示：「有聽到沒！」現場馬上哄堂大笑，一旁的主廚游星淵還說，「真的，嚇到我！」

當蔡英文完成擺盤後，這時後，哈妮又出現了。擔任總統毛小孩年菜的評審的哈妮，也吸引了媒體記者們的目光，不少人直呼「好可愛、好大隻喔！」

進行年菜餵食挑戰的過程中，蔡英文叮嚀哈妮不可以挑食，要把年菜吃完後，還當場抱起哈妮給大家拍照，她還開玩笑地說，「哈妮要不要減肥！」

除了哈妮，試吃蔡英文手作年菜還有第二位評審，是一隻還在等待領養的小橘貓「金竹」，金竹吃完雞肉球後，蔡英文也送了一個紅包，給浪浪們當加菜金。

蔡英文表示，她很感謝台北市流浪貓保護協會，長期讓流浪貓有管道可以找到溫暖的家，他們跟政府單位都有建立認養模式，讓認養可以更方便，增加認養的機會。最重要是，要認養或是接受一隻毛小孩當寵物時，一定要問問自己是不是會全心照顧一輩子，「一定要記得，飼養不棄養！」

對於第一次手作毛小孩年菜的感想，蔡英文也開心地說，家裡的2隻貓、3隻狗應該也希望嘗試她做的年菜，雖然自己信心不高，如果過年行程稍微少些，她會自己來試試看。

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